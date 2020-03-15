Обоснованны ли аварийные работы в домах RNP? Будут служебные проверки

Латвийское телевидение уже и ранее сообщало о непропорционально дорогостоящих экстренных ремонтных работах, когда в подвале дома собирается дождевая вода, но RNP проводит аварийные работы канализационных труб, на которые никто не жаловался.

Сообщалось и о доме на улице Озолциема, где якобы были заменены светильники, но жители так и не видели показанные в смете кабельные пеналы. Это всего лишь несколько примеров. Кроме того, как только было объявлено о смене управляющего, в вышеупомянутом здании на улице Озолциема неожиданно начался ряд ремонтных работ. Этот факт также упоминается в отчете аудиторов.

С 2017 года объем аварийных ремонтов увеличился в несколько раз.

Например, в прошлом году они выросли с прогнозируемых полутора миллионов до 5,7 миллионов, заключили аудиторы.

Примечательно то, что закон разрешает RNP выполнять аварийные работы без согласия жильцов. А расходы могут быть покрыты за счет сбережений дома или добавлены к текущему счету.

Между тем, запланированные ремонты были проведены гораздо меньше, чем было предусмотрено.

Отмечается, что уже сейчас временное правление RNP установило, что все аварийные ремонтные работы стоимостью более 4000 евро должны быть предварительно согласованы с председателем правления.