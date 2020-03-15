В Испании туристы протестуют против мер по борьбе с коронавирусом

Столкновения начались на различных курортах восточного побережья Испании в воскресенье, 15 марта, когда полиция, выполняя постановление правительства, попыталась закрыть бары, кафе и рестораны. Эпицентром оказался известный курортный город Бенидорм. В полицейских во многих заведениях города летела посуда и бутылки. Как сообщает местная пресса, в нескольких местах полиция применила дубинки против особо буйных отдыхающих. Многие иностранцы при этом были в состоянии алкогольного опьянения. Есть пострадавшие. Их число, а также есть ли среди них россияне, не уточняется.

К полудню полиции удалось закрыть большинство предприятий общественного питания города, однако, многие другие, несмотря на запрет, продолжают обслуживать туристов. Не удалось стражам порядка выполнить и еще одно распоряжение властей - блокировать доступ к пляжам и другим местам массового скопления людей.

Непростая ситуация

Как сообщил DW по телефону житель Бенидорма, пожелавший, чтобы его имя не называлось, там сложилась "непростая ситуация". К тысячам туристов, которые круглый год отдыхают в городе, прибавились сотни англичан и ирландцев, традиционно приезжающих сюда в середине марта, чтобы отметить День святого Патрика. Многие туристы останавливаются не в гостиницах, где ресторанам разрешено работать, а на частных квартирах и пользуются городскими заведениями. Готовить самостоятельно и питаться по месту жительства им тоже сейчас будет не просто, учитывая, что в последние дни из магазинов исчезли основные продукты питания - в связи с эпидемией испанцы запасались едой впрок.