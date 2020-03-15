Вс, 15.03.2020
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Вертолет Минобороны РФ выпустил боевой снаряд по жилому дому

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ФОТО: Reuters/ScanPix

Вертолет Министерства обороны России выпустил боевой снаряд по жилому дому в Чите. Информацию об инциденте подтвердили в штабе Восточного военного округа, пишет "Радио Свобода".

Сообщается, что 14 марта российские военные разряжали боекомплект вертолета Ми-35М. Во время этих действий произошел сбой - один из снарядов выстрелил.

Пролетев почти полтора километра, снаряд врезался в стену жилого дома.

Жильцы не пострадали. В доме вылетели несколько стекол, повреждены бетонные перекрытия и один балкон.

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