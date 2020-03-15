Вертолет Минобороны РФ выпустил боевой снаряд по жилому дому

Вертолет Министерства обороны России выпустил боевой снаряд по жилому дому в Чите. Информацию об инциденте подтвердили в штабе Восточного военного округа, пишет "Радио Свобода".
Сообщается, что 14 марта российские военные разряжали боекомплект вертолета Ми-35М. Во время этих действий произошел сбой - один из снарядов выстрелил.
Пролетев почти полтора километра, снаряд врезался в стену жилого дома.
Жильцы не пострадали. В доме вылетели несколько стекол, повреждены бетонные перекрытия и один балкон.