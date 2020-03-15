Польша позволит колонне транспортных средств стран Балтии пересечь свою территорию

Тем, кто застрял на польско-немецкой границе, предлагается до 12 часов 16 марта отправить следующую информацию по адресу consulate.poland@mfa.gov.lv:

Желающие вернуться наземным транспортным средством должны прислать имя пассажира(ов), дату рождения, контактный телефон, местоположение (страна, город), тип транспортного средства (частный автомобиль, международный автобус, микроавтобус).

Те, кто желает вернуться, но не имеет наземного транспортного средства, должны прислать имя пассажира/пассажиров, дату рождения, контактный телефон, местоположение (страна, город).

По всем вопросам можно связываться с консульским отделом Министерства иностранных дел по телефону +371 26337711.

Отметим, что ранее портал rus.lsm.lv сообщал, что автобус компании Ecolines не смог пройти польско-немецкую границу - он прибыл на КПП в 23:55, за пять минут до вступления в силу запрета на перевозку пассажиров, но польские пограничники его уже не пропустили.

По информации LRT.lt, в автобусе находились граждане Польши, Украины (4), Беларуси (1), России (1), Бельгии (1), Латвии (3) и Литвы (10). Гражданам Польши при этом пограничники разрешили покинуть автобус и пересечь границу пешком.

В воскресенье вечером агентство BNS сообщило, что Польша впустила застрявшую на границе с Германией группу литовцев, чтобы она могла вернуться в Литву, другую группу литовцев привезет транспортный самолет Spartan ВВС Литвы, заявили представители правительства страны.

Сообщается, что МИД Польши информировал о разрешении осуществить конвой через территорию страны автобусами и поездами.