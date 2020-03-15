Польша позволит колонне транспортных средств стран Балтии пересечь свою территорию

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что с польскими властями достигнута договоренность о создании специальной колонны транспортных средств стран Балтии для пересечения польской территории и возвращения домой, сообщает LETA.
Тем, кто застрял на польско-немецкой границе, предлагается до 12 часов 16 марта отправить следующую информацию по адресу consulate.poland@mfa.gov.lv:
- Желающие вернуться наземным транспортным средством должны прислать имя пассажира(ов), дату рождения, контактный телефон, местоположение (страна, город), тип транспортного средства (частный автомобиль, международный автобус, микроавтобус).
- Те, кто желает вернуться, но не имеет наземного транспортного средства, должны прислать имя пассажира/пассажиров, дату рождения, контактный телефон, местоположение (страна, город).
По всем вопросам можно связываться с консульским отделом Министерства иностранных дел по телефону +371 26337711.
Отметим, что ранее портал rus.lsm.lv сообщал, что автобус компании Ecolines не смог пройти польско-немецкую границу - он прибыл на КПП в 23:55, за пять минут до вступления в силу запрета на перевозку пассажиров, но польские пограничники его уже не пропустили.
По информации LRT.lt, в автобусе находились граждане Польши, Украины (4), Беларуси (1), России (1), Бельгии (1), Латвии (3) и Литвы (10). Гражданам Польши при этом пограничники разрешили покинуть автобус и пересечь границу пешком.
В воскресенье вечером агентство BNS сообщило, что Польша впустила застрявшую на границе с Германией группу литовцев, чтобы она могла вернуться в Литву, другую группу литовцев привезет транспортный самолет Spartan ВВС Литвы, заявили представители правительства страны.
Сообщается, что МИД Польши информировал о разрешении осуществить конвой через территорию страны автобусами и поездами.
Польша закрыла границы для иностранцев с полуночи воскресенья. Литва сделает это же в ближайшую полночь, однако намерена разрешить гуманитарный коридор для желающих вернуться в свои страны латвийцев и эстонцев.