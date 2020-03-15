Вс, 15.03.2020
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Во Вьетнаме в больницу попал гражданин Латвии с Covid-19

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ФОТО: LUONG THAI LINH / EPA

Мужчина из Латвии стал 54-м человеком во Вьетнаме, зараженным новым коронавирусом. В воскресенье, 15 марта, мужчина 1988 года рождения получил положительный тест на коронавирус и в настоящее время находится в больнице, сообщает Vietnam News.

Мужчина и его супруга в качестве туристов прибыли во Вьетнам 8 марта из Испании рейсом Turkish Airlines TK165.

Спустя один день, они отправились на остров Фукуока, а 13 марта полетели в город Хошимин.

Симптомы коронавируса у мужчины проявились в субботу, 14 марта, около 16:00, поэтому он отправился в больницу провериться.

Сообщается, что зараженный латвиец - один из 13 туристов с диагнозом Covid-19 во Вьетнаме.

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