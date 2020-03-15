Во Вьетнаме в больницу попал гражданин Латвии с Covid-19

Мужчина и его супруга в качестве туристов прибыли во Вьетнам 8 марта из Испании рейсом Turkish Airlines TK165.

Спустя один день, они отправились на остров Фукуока, а 13 марта полетели в город Хошимин.

Симптомы коронавируса у мужчины проявились в субботу, 14 марта, около 16:00, поэтому он отправился в больницу провериться.