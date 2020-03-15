Пн, 16.03.2020
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Фото ⟩ В магазинах Эстонии можно заметить людей в странных защитных костюмах

В последние дни в социальных сетях циркулируют сделанные в магазинах фотографии людей, совершающих покупки в таких костюмах, какие раньше можно было увидеть разве что на тематических карнавалах или в фильмах на тему апокалипсиса, пишет Rus.Postimees.

Из постов в социальных сетях сложно понять, приняли ли странно одетые люди крайние меры предосторожности или просто подходят к ситуации с юмором.

В то время как шопинг в перчатках - определенно хорошая идея с точки зрения гигиены, старый противогаз или конус из газеты, к сожалению, вряд ли могут помочь защититься от распространения коронавируса, как не помогут от этого и пропавшие из магазинов и аптек маски для лица и строительные респираторы.

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