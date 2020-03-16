"Вы хотите, чтобы я в окно вышла?": Диденко обратилась к подписчикам с детьми на руках

Самое часто обвинение, которое присылают Екатерине - это то, что именно из-за нее погибли трое молодых людей.

Диденко продолжает вести блог, где показывает, что живет нормальной жизнью. Да, она ходит на ток-шоу и занимается семьей.

В сторис она разместила фотографию, на которой стоит у открытого окна на подоконнике с двумя детьми на руках. На снимке можно прочитать сообщения от хейтеров, которые винят ее в смерти людей.

"Вы хотите, чтобы я в окно вышла?" - подписала снимок Екатерина.

ФОТО: https://www.instagram.com/didenko.katerina/

Блогер подчеркнула, что она не сделает этого на радость недоброжелателям. Екатерина считает, что многие хейтеры ведут себя неправильно. Они вешают на людей ярлыки, основываясь на информации из соцсетей.

Оказывается, Диденко подписала расписку о неразглашении. Многие вещи она не может рассказывать.

Сейчас Екатерина с детьми посещает психолога. Впервые на приеме у специалиста она рассказала дочери, что ее отец умер.