Немиро: у KPV LV пять кандидатов на должность министра экономики

Имена кандидатов на должность он не назвал, отметив лишь, что среди них есть председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Янис Витенбергс.

Также, по его словам, главное не то, кто занимает пост министра экономики, а обеспечение непрерывности в решении важнейших вопросов.

Немиро добавил, что занявшему пост министра экономики придется "отказываться от частной жизни", и каждый из кандидатов должен оценить свои возможности занять эту должность - нужно учесть, к примеру, если есть несколько маленьких детей.