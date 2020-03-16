"С теперь уже повсеместно упоминаемым Covid-19 я столкнулась совершенно неожиданно — сама по себе я большая оптимистка (хорошее здоровье, хороший иммунитет, маленьких детей нет)... Вернулась из Индонезии в самом конце февраля и приземлилась со "знаменитым иранцем"... Конечно, мы сидели совсем рядом — прекрасно его помню. [...]"

Так свой рассказ о жизни в плену карантина по возвращении из Индонезии начинает латвийка Инессе.

"Вернулись домой, ни о чем не подозревая. На следующий день в Facebook заметила, что ищут пассажиров... Позвонила и получила ответ: вам предписан домашний карантин!

Сначала я вспыхнула и спросила у девушки на том конце провода, будет ли она платить мою ипотеку — у меня расписаны лекции, месяц была в путешествии, проекты стоят, телефон разрывается...

Сказала, смеясь — мол, и как вы меня заставите? Как сможете проверить? Со злостью бросила трубку... И начала думать... В мой класс на каждую мою лекцию приходят по 10-20 человек... Дома у них дети, любимые, родители... Что будет, если я нечаянно кого-то заражу? Как бы повела себя я, если бы кто-то, кому я доверяю, причинил бы это мне?

Вероятность, что я заболела, на тот момент составляла 1% (никогда не болею), но что если... Если судьба усмехнется и этот ничтожный 1% сработает? Как я буду жить, если буду знать, что из-за меня умер чей-то ребенок, чей-то любимый человек?

Как я смогу посмотреть в глаза, что я скажу в свое оправдание? Что? Что не подумала... Что не хотела? Помогло бы это, если бы я заразила именно тебя? Ты бы пришел ко мне на лекцию, я бы с улыбкой рассказывала, как здорово было на Бали, а через неделю ты бы потерял в реанимации любимого человека... Что бы ты мне сказал?", — риторически спрашивает латвийка.

Так начался карантин Инессе вместе с мужем.

"Мы были одними из первых в Латвии. Перезванивала инфектологам, извинялась... За свой эгоизм", — говорит Инессе.

"Как и на все вещи, на карантин можно смотреть с двух сторон. С одной стороны, ты взаперти, не можешь зарабатывать, переживаешь о том, заболеешь ли, ищешь симптомы, паникуешь. Этот вариант меня не особо привлекал, поэтому решила, что Господь подарил мне второй медовый месяц с мужем...

Мы спали, сколько захотим, смотрели телевизор, наконец-то нашла сериалы об инопланетянах (как я обожаю фантастику!) С утра до вечера я пролетала через галактики, плакала с погибшими космонавтами, иногда выигрывала какие-то битвы в древней игре юности — Age of Empires!", — рассказывает Инессе.

Вместе с мужем они заказывали еду через интернет и на карантине утешали себя вкусной едой — фруктами, кулинарными шедеврами.

"Это время для себя — что-то, что мы упускаем и не можем найти в ежедневной суете.

На самом деле, я была счастлива — как бы трагикомично это и не звучало.

Вместе с мужем разговаривали, дискутировали, строили планы на будущее — вдвоем...

Нашла время на десятки малых дел, до которых никогда не доходили руки — покрасила оконные рамы, заново покрыла лаком двери (дома всегда есть, что делать, и мне очень нравится ремонтировать!) Муж, тем временем, часами перебирает ящики в гараже, установил мировые рекорды по количеству кругов на квадроцикле в нашем саду, а самая счастливая из-за карантина, похоже, наша собака — мега-тусовки с хозяевами, что может быть круче?", — смеется Инессе.

Теперь карантин для пары уже позади. Оба вернулись к обычным будням и поняли, что хотят больше проводить времени дома, вместе.

"Есть столько всего классного, что можно делать в семье. Нынешнее время, когда всем советуют оставаться дома, я воспринимаю как подарок — время подумать! Конечно, с деньгами будет трудно! Паника из-за вируса ввела свои коррективы и в нашу жизнь. По этой причине родилась идея вновь завести кур — для них уже строится домик. Я же благодаря группе садоводов в Facebook закупила семян, начну растить в саду не только цветы, но и картошку, капусту, укроп! Коплю баночки для маринадов и чувствую себя героем! Латыши — народ живучий, потому что мы умеем друг друга поддерживать! Мы как одна большая семья!