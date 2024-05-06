Шмыгаль: Украина в одном шаге от приглашения вступить в НАТО

В интервью канадской вещательной корпорации CBC Шмыгаль заявил, что Украина ожидает, что страны НАТО примут решение по заявке на участие в следующем саммите альянса в Вашингтоне в июле.

"Наша армия действует в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Шмихаль.

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года - через семь месяцев после полномасштабного вторжения России.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, проблема с приглашением Украины в НАТО заключается в том, что необходим консенсус всех 32 стран альянса, которого пока нет. По словам Столтенберга, пока нет общего политического решения, которое принесло бы пользу не только Украине, но и НАТО.

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