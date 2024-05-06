На прошлой неделе Сейм отложил рассмотрение поданных во втором чтении предложений к поправкам к закону об обороте алкогольных напитков, в которых сейчас предлагается установить, что все алкогольные напитки было бы запрещено продавать лицам моложе 20 лет.

Как пояснил председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Берзиньш (СЗК), отдельные депутаты коалиции и, возможно, оппозиции на третье чтение могут предложить все же не увеличивать с 18 до 20 лет возраст, с которого разрешено покупать пиво, сидр и вино.

Берзиньш сам не будет выдвигать такое предложение и отмечает, что такое исключение в отношении напитков с меньшим количеством алкоголя не согласуется с недавно принятым Сеймом регулированием оборота сигарет, что все табачные продукты с 2025 года разрешат покупать только с 20 лет.

Ожидается также, что отрасль крепких алкогольных напитков оценит такое разделение как искажение конкуренции и в случае принятия этого регулирования оспорит его в Конституционном суде, рассуждает глава комиссии.

Как сообщалось, поправками к закону об обороте алкогольных напитков предусмотрено внести и другие изменения, в том числе введя новые ограничения времени продажи алкоголя - с понедельника по субботу торговать им можно будет с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00.

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