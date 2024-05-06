Видео "Заклеивать окна - это не круто". ViVi отвечает на наболевшие для населения вопросы

Pasažieru vilciens (PV) 15 декабря 2023 года начал пассажирские перевозки на трех новых электропоездах. Теперь на электропоездах каждый ежедневно может передвигаться гораздо чаще, но за сравнительно короткий период наблюдались различные проблемы. Какие у людей наболевшие вопросы по поводу новых поездов? Отвечает ViVi.
Несколько жителей заметили, что поезда ViVi особенно громко гудит у переездов. Жители указывают на ситуации в Озолниеки и Юрмале.
Звуковые сигналы машинисты поездов подают в соответствии с требованиям правил Кабмина № 680 "Правила эксплуатации железной дороги" от 28.11.2023. В этих правилах установлен ряд случаев обязательного применения сигнала послания, бдительности, тревоги или совершения маневров.
Машинисты действуют в соответствии с настоящими правилами, регламентирующими условия безопасности железнодорожного сообщения.
Как в новых электропоездах можно открывать окно изнутри?
В новых электропоездах доступна система кондиционирования воздуха, поэтому открывать окна в поезде не требуется.
Когда в новых поездах ожидаются места для велосипедов?
Велоинфраструктурное решение разработано и согласовано с велоэнтузиастами. Вскоре начнется процесс закупки выбранного решения, чтобы уже во второй половине лета велоштативы постепенно устанавливать в новых электропоездах.
Как обстоят дела с введением маршрута Рига - Тарту?
На международнем уровне достигнута договоренность о введении маршрута Рига - Тарту до октября текущего года. Сейчас Vivi и Elron активно работают над тем, чтобы маршрут был открыт в обещанное время.