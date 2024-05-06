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Видео "Заклеивать окна - это не круто". ViVi отвечает на наболевшие для населения вопросы

Новый электропоезд Škoda Vagonka Фото: Jānis Škapars/TVNET
rus.tvnet.lv
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Pasažieru vilciens (PV) 15 декабря 2023 года начал пассажирские перевозки на трех новых электропоездах. Теперь на электропоездах каждый ежедневно может передвигаться гораздо чаще, но за сравнительно короткий период наблюдались различные проблемы. Какие у людей наболевшие вопросы по поводу новых поездов? Отвечает ViVi.

Несколько жителей заметили, что поезда ViVi особенно громко гудит у переездов. Жители указывают на ситуации в Озолниеки и Юрмале.

Звуковые сигналы машинисты поездов подают в соответствии с требованиям правил Кабмина № 680 "Правила эксплуатации железной дороги" от 28.11.2023. В этих правилах установлен ряд случаев обязательного применения сигнала послания, бдительности, тревоги или совершения маневров.

Машинисты действуют в соответствии с настоящими правилами, регламентирующими условия безопасности железнодорожного сообщения.

Как в новых электропоездах можно открывать окно изнутри?

В новых электропоездах доступна система кондиционирования воздуха, поэтому открывать окна в поезде не требуется.

Когда в новых поездах ожидаются места для велосипедов?

Велоинфраструктурное решение разработано и согласовано с велоэнтузиастами. Вскоре начнется процесс закупки выбранного решения, чтобы уже во второй половине лета велоштативы постепенно устанавливать в новых электропоездах.

Как обстоят дела с введением маршрута Рига - Тарту?

На международнем уровне достигнута договоренность о введении маршрута Рига - Тарту до октября текущего года. Сейчас Vivi и Elron активно работают над тем, чтобы маршрут был открыт в обещанное время.

Нынешняя цель Elron - начать движение пассажирских поездов между Тарту и Ригой в сентябре или октябре. Многое зависит от того, как быстро будут проведены предварительные работы, сколько неожиданных вопросов возникнет и как скоро латвийское правительство и надзорные органы сделают свою работу, перечислил Эренпрейс.

В настоящее время Elron планирует, что между Тарту и Ригой будет курсировать один поезд в день. План предусматривает продление до Риги маршрута поезда Таллинн - Тапа - Йыгева - Тарту - Валга. Поезд будет прибывать в Ригу вечером и дорогу в Эстонию обратно будет начинать на следующее утро.

Сколько новых поездов уже курсируют регулярно?

В настоящее время для пассажирских перевозок доступен 21 новый электропоезд.

В социальных сетях тоже задали несколько важных вопросов, но особенно остро стоит вопрос о работе системы валидаторов билетов.

Когда начнут должным образом работать валидаторы билетов?

Чтобы система полноценно работала и минимизировала недоразумения при распознавании билетов, еще идет процесс тестирования. О начале работы регистраторов билетов для регистрации билетов объявим.

В середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки на новых электропоездах Škoda Vagonka. До этого поезда длительное время тестировались и испытывались в инфраструктуре Латвийской железной дороги. Несмотря на это, новые поезда регулярно сталкиваются с различными проблемами, поэтому есть существенные проблемы с обеспечением рейсов.

Первые два вагона новых электропоездов, произведенных на чешском предприятии Škoda Vagonka, были доставлены в Ригу в июне 2022 года.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. В каждом поезде есть сидячие места для 436 пассажиров и стоячие места для 454 пассажиров. В поездах есть посадка одного уровня с повышенными пассажирскими платформами.

Общая стоимость всего проекта предусмотрена в размере 257,889 млн евро.

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