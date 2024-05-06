Видео "Заклеивать окна - это не круто". ViVi отвечает на наболевшие для населения вопросы

Нынешняя цель Elron - начать движение пассажирских поездов между Тарту и Ригой в сентябре или октябре. Многое зависит от того, как быстро будут проведены предварительные работы, сколько неожиданных вопросов возникнет и как скоро латвийское правительство и надзорные органы сделают свою работу, перечислил Эренпрейс.

В настоящее время Elron планирует, что между Тарту и Ригой будет курсировать один поезд в день. План предусматривает продление до Риги маршрута поезда Таллинн - Тапа - Йыгева - Тарту - Валга. Поезд будет прибывать в Ригу вечером и дорогу в Эстонию обратно будет начинать на следующее утро.