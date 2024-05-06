Министерство культуры хочет добиться "единого понимания истории"

Минкульт отмечает, что общие воспоминания о событиях прошлого и коллективные памятные мероприятия служат предпосылкой для создания в людях ощущения близости как к своей стране, так и к Европейскому союзу.

В плане подчеркивается, что понимание истории является одним из факторов, влияющих на то, как люди воспринимают и хранят различные ценности. Чтобы способствовать формированию объединяющей социальной памяти в обществе, министерство обязалось заниматься организацией по меньшей мере двух мероприятий в год, посвященных репрессиям коммунистического режима против жителей Латвии во время Второй мировой войны.

Кроме того, планируется ежегодно проводить как минимум одно мероприятие в память жертв холокоста и жителей Латвии, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Кроме того, ежегодно запланировано не менее одного мероприятия в память жертв геноцида цыган в период Второй мировой войны.

Минкульт обязуется реализовывать меры по привлечению внимания к различным образовательным материалам, доступным в публичной среде, привлекая экспертов исторической отрасли и профессионалов других сфер, а также ежегодно обеспечивать по меньшей мере 12 публикаций, в которых объясняются факты истории, основанные на доказательствах.

К 2027 году планируется увеличить долю жителей, отмечающих день провозглашения Латвийской Республики 18 ноября, на четыре процентных пункта по сравнению с 2017 годом, когда этот праздник отмечали 72% жителей. Кроме того, на четыре процентных пункта планируется увеличить удельный вес жителей, отмечающих день провозглашения декларации о независимости Латвии 4 мая. Его в 2017 году отмечали 29% населения.

Плановыми действиями планируется на 2,3 процентных пункта сократить удельный вес жителей, считающих, что в 1940 году Латвией было принято добровольное решение о присоединении к СССР. В 2017 году такого мнения придерживались 22,3% жителей.

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