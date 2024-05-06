Демократическая партия США не прокомментировала эту информацию.

Der Spiegel отмечает, что партия даже включила Мишеля Обаму в число потенциальных кандидатов в своих опросах общественного мнения.

"Многие американцы мечтают о женщине в президентском кресле", - подчеркивает СМИ.

Der Spiegel напоминает, что по мнению двух третей американцев 81-летний Байден слишком стар, чтобы руководить США еще четыре года. Но и бывший президент Дональд Трамп, который не намного моложе Байдена и несколько дней в неделю проводит в суде по обвинению в причастности к выплате "денег молчания" порноактрисе Сторми Дэниелс, многим тоже не близок.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года. Фаворитом Демократической партии этого года является Байден, в свою очередь ожидается, что республиканцев будет представлять Трамп.

Обвинения в адрес Трампа связаны с незаконностью выплат адвокату Трампа Майклу Коэну, который, в свою очередь, использовал деньги, заплатив Дэниелс, чтобы она перестала публично высказываться о том, что у нее были сексуальные отношения с Трампом в 2006 году.

"Деньги молчания" были выплачены Дэниелс во время президентской избирательной кампании 2016 года.

Трамп вину в этих обвинениях отрицает.

Начать процесс планировалось еще 25 марта, однако это было отложено по просьбе адвокатов Трампа и стороны обвинения.

Трамп, который в этом году собирается вновь баллотироваться на президентских выборах от партии республиканцев, стал первым действующим или бывшим президентом США, которому были предъявлены уголовные обвинения. Ему грозят уголовные производства по еще трем другим делам.

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