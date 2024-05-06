В Литве потерпел крушение воздушный шар, несколько человек ранены

В 20:30 под воздействием внезапного порыва ветра воздушный шар вышел из-под контроля, пока его не сдуло и не потянуло по земле. По информации полиции, транспортным средством управляла женщина 1986 года рождения. По словам должностных лиц, воздушный шар врезался в несколько зданий и висел на дереве.

Как сообщили источники 15min, воздушный шар влетел в поселок и врезался в крыши двух домов и пристройки. Позже сильный ветер тащил его по улице.

Люди по дороге выпали из корзины шара. В итоге воздушный шар застрял на ветках деревьев, в этот момент в нем находился еще один человек.

"По дороге один за другим из корзины выпадали люди. Когда шар остановился после удара о дерево, в корзине осталась еще одна девочка. Я не слышал, чтобы в Литве был подобный случай. К счастью, все живы", - рассказал порталу очевидец.

На место незамедлительно прибыли несколько медиков, а также пожарные-спасатели. "Пожарные-спасатели помогли медикам оказать первую помощь пострадавшим. Воздушный шар оборвал электропровода, поэтому пожарные огородили территорию", - сообщили порталу в пожарно-спасательной службе.

Спасатели и медики оказали пострадавшим на месте медицинскую помощь. Раненые доставлены в больницы в Шилуте и Клайпеде.

По предварительным данным, пострадали семь человек.

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