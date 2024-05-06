Зеленский: Украинцы становятся на колени только в молитве

В своем видеообращении Зеленский также рассказал о выставке икон на ящиках от боеприпасов, проходящей в Софийском соборе Киева. По его словам, эти работы несут глубокий смысл и являются "символами больших испытаний и большой силы, помогающей нам их преодолевать". "На этих иконах - имена героев, отдавших жизнь, чтобы нас защитить. Которые показали: украинцы становятся на колени только в молитве. И никогда - перед захватчиками и оккупантами", - президент Украины.

Между тем глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл во время пасхальной службы в московском храме Христа Спасителя призвал молиться о солдатах вторгшейся в Украину российской армии, заявив, что она защищает "священные пределы" России, передает ТАСС.

На ночном пасхальном богослужении присутствовали президент России Владимир Путин и мэр российской столицы Сергей Собянин, которые поздравили москвичей и россиян с праздником.

Шольц заверил украинцев в поддержке

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что в день православной Пасхи думает в первую очередь "о многих православных христианах в Украине, которые не могут встретить этот праздник в кругу семьи и в мире". "Ясно одно: мы поддерживаем Украину - так долго, как это необходимо", - написал он в соцсети X.

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