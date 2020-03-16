Пн, 16.03.2020
По данным ВОЗ, на сегодняшний день опыт показывает, что Covid-19 распространяется при любых погодных условиях - и в жаре, и при влажности, и при засухе и холоде. Нет никаких доказательств того, что он исчезнет, когда придет более теплая погода. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Планируется репатриционный рейс из Стамбула

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Латвийцы, которые в настоящее время находятся в Африке или Азии и хотят вернуться на родину, должны собраться в Стамбуле, откуда будет организован репатриационный рейс, сообщил журналистам министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

"Стамбул - место, где мы организуем сбор. Для этого потребуется несколько дней, чтобы дать время людям, которые должны туда добраться, например, из Вьетнама, Индонезии или Бали", - сказал министр.

По словам министра, это может быть один рейс из Стамбула.

В свою очередь латвийцы, которые находятся в Северной или Южной Америке, должны добраться до Европы.

"Им нужно оказаться в Европе. Это может быть Германия, Великобритания или какая-то из скандинавских стран, но, пожалуйста, доберитесь до Европы", - сказал глава МИД.

Кроме того, по словам Ринкевича, есть информация, что достаточно много латвийцев, которые хотят вернуться на родину, находится на Тенерифе в Испании.

"Я пока воздержусь прогнозировать, когда эти рейсы могут состояться, потому что нужно уладить формальности", - сказал министр.

Глава МИД призвал людей использовать регулярные рейсы, пока это еще возможно, потому что в полночь Рижский аэропорт будет закрыт, как и все остальное сообщение.

Одновременно министерство совместно с партнерами собирает информацию для того, чтобы понять, когда можно отправить самолеты airBaltic или скооперироваться с другой страной, чтобы обеспечить возвращение людей в Латвию.

Последние новости

НАВЕРХ