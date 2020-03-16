Планируется репатриционный рейс из Стамбула

"Стамбул - место, где мы организуем сбор. Для этого потребуется несколько дней, чтобы дать время людям, которые должны туда добраться, например, из Вьетнама, Индонезии или Бали", - сказал министр.

По словам министра, это может быть один рейс из Стамбула.

В свою очередь латвийцы, которые находятся в Северной или Южной Америке, должны добраться до Европы.

"Им нужно оказаться в Европе. Это может быть Германия, Великобритания или какая-то из скандинавских стран, но, пожалуйста, доберитесь до Европы", - сказал глава МИД.

Кроме того, по словам Ринкевича, есть информация, что достаточно много латвийцев, которые хотят вернуться на родину, находится на Тенерифе в Испании.

"Я пока воздержусь прогнозировать, когда эти рейсы могут состояться, потому что нужно уладить формальности", - сказал министр.

Глава МИД призвал людей использовать регулярные рейсы, пока это еще возможно, потому что в полночь Рижский аэропорт будет закрыт, как и все остальное сообщение.