Первый репатриационный рейс - с Тенерифе. Полет выполнят по себестоимости

Полет будет выполнен по себестоимости, а цена билетов будет такой, чтобы покрыть только расходы на полет, учитывая, что из Риги на Тенерифе самолет полетит пустым.

"Если у вас есть резервация рейса airBaltic в период между 17 марта и 14 апреля, мы свяжемся с вами, как только сможем вам помочь. Это позволит нам в настоящее время помочь в первую очередь тем пассажирам, которые планировали свой полет в ближайшее время и которым наше внимание сейчас нужно больше всего. Новейшая информация о рейсах airBaltic размещена на сайте компании", - подчеркнули в компании.