Первый репатриационный рейс - с Тенерифе. Полет выполнят по себестоимости

Авиакомпания airBaltic по заказу турагентства Atlantic Travel запланировала первый репатриационный рейс с Тенерифе в Ригу, который вылетит с Тенерифе 17 марта в 13:20 по местному времени, а в международном аэропорту "Рига" приземлится примерно в 21:20.
Чартерный рейс организован турагентством Atlantic Travel. Турагентство устанавливает контакты с пассажирами, желающими вернуться в Латвию.
Полет будет выполнен по себестоимости, а цена билетов будет такой, чтобы покрыть только расходы на полет, учитывая, что из Риги на Тенерифе самолет полетит пустым.
Рейс получил специальное разрешение Министерства сообщения Латвии и проводится с ведома Министерства иностранных дел Латвии.
Кроме того, граждане и постоянные жители Латвии, которые хотят вернуться в страну после 17 марта, могут заполнить на сайте airBaltic форму запроса на возможные репатриационные рейсы.
"Если у вас есть резервация рейса airBaltic в период между 17 марта и 14 апреля, мы свяжемся с вами, как только сможем вам помочь. Это позволит нам в настоящее время помочь в первую очередь тем пассажирам, которые планировали свой полет в ближайшее время и которым наше внимание сейчас нужно больше всего. Новейшая информация о рейсах airBaltic размещена на сайте компании", - подчеркнули в компании.
airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта "Рига" E до получения багажа.
Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.