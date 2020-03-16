Пн, 16.03.2020
"Если у вас насморк и мокрота, вы не можете быть зараженным коронавирусом", - говорят "эксперты", утверждая, что симптомы нового вируса - сухой кашель без насморка. Это неправда. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Первый репатриационный рейс - с Тенерифе. Полет выполнят по себестоимости

Модель самолета. Иллюстрация.

ФОТО: Paula Äurkste / LETA

​Авиакомпания airBaltic по заказу турагентства Atlantic Travel запланировала первый репатриационный рейс с Тенерифе в Ригу, который вылетит с Тенерифе 17 марта в 13:20 по местному времени, а в международном аэропорту "Рига" приземлится примерно в 21:20.

Чартерный рейс организован турагентством Atlantic Travel. Турагентство устанавливает контакты с пассажирами, желающими вернуться в Латвию.

Полет будет выполнен по себестоимости, а цена билетов будет такой, чтобы покрыть только расходы на полет, учитывая, что из Риги на Тенерифе самолет полетит пустым.

Рейс получил специальное разрешение Министерства сообщения Латвии и проводится с ведома Министерства иностранных дел Латвии.

Кроме того, граждане и постоянные жители Латвии, которые хотят вернуться в страну после 17 марта, могут заполнить на сайте airBaltic форму запроса на возможные репатриационные рейсы.

"Если у вас есть резервация рейса airBaltic в период между 17 марта и 14 апреля, мы свяжемся с вами, как только сможем вам помочь. Это позволит нам в настоящее время помочь в первую очередь тем пассажирам, которые планировали свой полет в ближайшее время и которым наше внимание сейчас нужно больше всего. Новейшая информация о рейсах airBaltic размещена на сайте компании", - подчеркнули в компании.

airBaltic призывает всех прибывающих пассажиров с симптомами заболевания обращаться к медикам в секторах прилета E и C международного аэропорта "Рига" E до получения багажа.

Пассажиры, которые прибывают из затронутых вирусом регионов, должны соблюдать обязательную самоизоляцию в течение 14 дней.

Последние новости

НАВЕРХ