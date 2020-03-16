Фото ⟩ Мимо не пройдешь: проверки на Covid-19 в Рижском аэропорту

Пройти мимо проверок на Covid-19 в Рижском аэропорту невозможно. Как отмечает Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), сделано все, чтобы жители, возвращающиеся в Латвию с характерными для вируса симптомами, смогли провериться на месте.
Как сообщалось, с 15 марта всем пассажирам, прибывающим в Рижский аэропорт с симптомами, схожими с гриппом, предлагается возможность пройти тест на Covid-19. Это делается с целью минимизировать риск распространения нового коронавируса.
К тому же тестирование проводится сразу на месте - в аэропорту - для всех прибывающих с симптомами без сортировки людей по странам "из зоны риска или нет".
Отмечается, что результаты станут известны позже, поэтому придется оставить свои контактные данные.
Важно!
- Лица, возвращающиеся из поездки за границу, должны самостоятельно изолироваться на 14 дней.
- Если в течение 14 дней проявятся симптомы заболевания - звоните 113!