Пн, 16.03.2020
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Фото ⟩ Мимо не пройдешь: проверки на Covid-19 в Рижском аэропорту

ФОТО: очевидец, читатель TVNET

​Пройти мимо проверок на Covid-19 в Рижском аэропорту невозможно. Как отмечает Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), сделано все, чтобы жители, возвращающиеся в Латвию с характерными для вируса симптомами, смогли провериться на месте. 

Как сообщалось, с 15 марта всем пассажирам, прибывающим в Рижский аэропорт с симптомами, схожими с гриппом, предлагается возможность пройти тест на Covid-19. Это делается с целью минимизировать риск распространения нового коронавируса.

К тому же тестирование проводится сразу на месте - в аэропорту - для всех прибывающих с симптомами без сортировки людей по странам "из зоны риска или нет".

Отмечается, что результаты станут известны позже, поэтому придется оставить свои контактные данные.

Важно!

  • Лица, возвращающиеся из поездки за границу, должны самостоятельно изолироваться на 14 дней.
  • Если в течение 14 дней проявятся симптомы заболевания - звоните 113!

ФОТО: очевидец, читатель TVNET

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