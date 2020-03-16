Фото ⟩ Мимо не пройдешь: проверки на Covid-19 в Рижском аэропорту

Как сообщалось, с 15 марта всем пассажирам, прибывающим в Рижский аэропорт с симптомами, схожими с гриппом, предлагается возможность пройти тест на Covid-19. Это делается с целью минимизировать риск распространения нового коронавируса.

К тому же тестирование проводится сразу на месте - в аэропорту - для всех прибывающих с симптомами без сортировки людей по странам "из зоны риска или нет".