Фото ⟩ Сотни жителей Эстонии махали фонариками из окон по просьбе президента

За эту акцию Керсти Кальюлайд уже всех поблагодарила в своем Facebook.

Напомним, что днем глава Эстонии обратилась к жителям со следующим текстом:

"Призываю всех сегодня в восемь вечера подойти к окнам своих домов и квартир, включить вспышку или фонарик на телефоне или воспользоваться карманным фонариком и помахать им из окна. Так мы сможем выразить поддержку всем тем, кто изо дня в день работает на первой линии и поддерживает работу "кровообращения нашего общества". Таким образом мы сможем другим показать свою заботу и то, что нам не все равно, как чувствуют себя соседи и люди во дворе".

ФОТО: Facebook Керсти Кальюлайд

"Мы в кризисе, в котором никто из нас еще никогда не был. Чтобы наше общество вышло из него максимально безболезненно, не достаточно лишь решений кризисных комиссий, советов госчиновников и указаний, каждый должен вносить свой вклад. Вклад каждого человека разный, но он по-своему необходим. Не забывайте звонить своим родителям и бабушкам и дедушкам", - продолжила президент Эстонии на своей странице в Facebook.