Алкоголь и вирус, питьё воды после магазина, этиловый спирт на руки. Правда или ложь?

Меняет ли что-то питье воды после посещения магазина?

"Проводите в магазине рекомендуемые 15, а лучше 10 минут. Время, за которое вы будете общаться с людьми, и прикасаться к товару, сократится. Достаньте из кармана только приобретённую бутылку воды и сделайте несколько глотков. Не стесняйтесь этого делать.

Это не доказано, но многие считают, что таким образом мы можем "отправить" вирус в желудок и растворить его в кислоте".

Глицерин и алкоголь находятся в составе дезинфицирующих средств. Есть ли в них смысл?

"Речь о том, в какой большой мере спирт убивает вирус. Пиво не убивает, вино неживое, водка убивает, но не достаточно. Спирт выше 70% является для этого вируса смертельным. Можно приобрести алкогольный напиток с 80% содержанием спирта и на салфетке использовать его наружно.

Этиловый спирт не токсичен при нанесении на руки. Скорее нужно волноваться, если кто-то выливает на руки жидкость, которой мы окна моем".

Что с применением алкоголя и вирусом?

"Если не доступно другое средство для дезинфекции, тогда алкоголь достаточно хорош и доступен, а также не раскуплен так как гречка. Но он не предназначен для регулярного употребления внутрь.

Алкоголь никаким образом не усиливает защиту от вируса и никак его не лечит", - сказал Апинис, добавив, что посоветует пить алкоголь не более одного стакана и только в случае стресса.

Петерис Апинис рекомендует:

во время общения сидеть на расстоянии 1,5 метров друг от друга;

передвигаться пешком и по возможности меньше использовать общественный транспорт;

не общаться с одним человеком более 15 минут;

не кашлять и не кричать на собеседника.