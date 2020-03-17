Вт, 17.03.2020
Приходилось ли вам просыпаться с липким чувством похмелья и стыда за то, что было сделано в алкогольном угаре? За испорченные отношения, потерянное доверие, слова, сказанные не к месту?.. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Алкоголь и вирус, питьё воды после магазина, этиловый спирт на руки. Правда или ложь?

ФОТО: Unsplash

Программа латвийского радио "Как жить лучше" задала врачу Петерису Апинису несколько вопросов о мерах предосторожности в нынешней ситуации. Приводим три заявления, актуальных для жителей Латвии! 

Меняет ли что-то питье воды после посещения магазина? 

"Проводите в магазине рекомендуемые 15, а лучше 10 минут. Время, за которое вы будете общаться с людьми, и прикасаться к товару, сократится. Достаньте из кармана только приобретённую бутылку воды и сделайте несколько глотков. Не стесняйтесь этого делать. 

Это не доказано, но многие считают, что таким образом мы можем "отправить" вирус в желудок и растворить его в кислоте". 

Глицерин и алкоголь находятся в составе дезинфицирующих средств. Есть ли в них смысл? 

"Речь о том, в какой большой мере спирт убивает вирус. Пиво не убивает, вино неживое, водка убивает, но не достаточно. Спирт выше 70% является для этого вируса смертельным. Можно приобрести алкогольный напиток с 80% содержанием спирта и на салфетке использовать его наружно. 

Этиловый спирт не токсичен при нанесении на руки. Скорее нужно волноваться, если кто-то выливает на руки жидкость, которой мы окна моем". 

Что с применением алкоголя и вирусом?

"Если не доступно другое средство для дезинфекции, тогда алкоголь достаточно хорош и доступен, а также не раскуплен так как гречка. Но он не предназначен для регулярного употребления внутрь. 

Алкоголь никаким образом не усиливает защиту от вируса и никак его не лечит", - сказал Апинис, добавив, что посоветует пить алкоголь не более одного стакана и только в случае стресса.

Петерис Апинис рекомендует:

  • во время общения сидеть на расстоянии 1,5 метров друг от друга; 
  • передвигаться пешком и по возможности меньше использовать общественный транспорт; 
  • не общаться с одним человеком более 15 минут; 
  • не кашлять и не кричать на собеседника.

Интервью целиком можно послушать тут.

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