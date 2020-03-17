"Знай и не переплачивай": пациентов информируют о выписке компенсируемых лекарств с 1 апреля

Вчера, 17 марта, в Латвии стартовала кампания национального масштаба по информированию пациентов о новом порядке выписки компенсируемых лекарств с 1 апреля.
Этот порядок предусматривает, что врачи будут указывать в рецептах на компенсируемые государством лекарства активное вещество, а не название лекарства. В аптеках из лекарств с одинаковым действием пациенту выдадут лекарство с самой низкой ценой.
Такой порядок рекомендован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Он уже действует в соседних Эстонии, Литве и таких богатых странах, как Германия, Финляндия, Нидерланды, Дания, Швеция, и других странах Европы.
Новый порядок вводится для того, чтобы Латвия переняла европейскую практику выписки лекарств, а также – чтобы устранить ситуацию, когда пациенты должны приобретать более дорогие медикаменты, ежегодно переплачивая около 25 миллионов евро, хотя более дешевые лекарства обладают таким же лечебным действием и столь же безопасны и эффективны.
В рамках кампании "ЗНАЙ и НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ" на телевидении, радио, в печатных и интернет-медиа, а также на стендах наружной рекламы по всей Латвии будет размещена полезная информация для пациентов о новом порядке выписки компенсируемых лекарств с 1 апреля.
Все материалы кампании доступны пациентам ЗДЕСЬ.
"Переход на использование в рецептах названия активного вещества, или международного непатентованного наименования, имеет общенациональное значение, так как Латвия не только внедряет практику, аналогичную существующей в других странах Европы, но и обеспечивает гораздо большую доступность лекарств, особенно пациентам с низкими доходами, давая возможность жителям ежегодно экономить до 25 миллионов евро", – поясняет выгоды нового порядка министр здоровья Илзе Винькеле.
Новый порядок предусматривает, что в 70% всех рецептов на компенсируемые медикаменты, ежегодно выписываемых врачами, будет указываться активное вещество лекарства, а не его коммерческое наименование, а в аптеке пациенту из лекарств с одинаковым действием должны выдавать лекарство с самой низкой ценой.
В то же время почти в каждом третьем рецепте на компенсируемое лекарство, или в 30% случаев, врачи смогут использовать коммерческое наименование лекарства, указав медицинское обоснование.
"В других странах Европы, где действует этот порядок, коммерческое наименование лекарства используется намного реже, чем в латвийской модели 70/30. Таким образом, внедряемая в Латвии модель позволяет как соблюсти права пациентов, так и обеспечить профессиональную деятельность врачей", – подчеркивает Винькеле.
В свою очередь, специальный представитель Европейского регионального директора ВОЗ в Латвии д-р Мишель Тьеран отмечает, что “использование активного вещества лекарства способствует рациональному использованию медикаментов и улучшает общее качество медицинского обслуживания, обеспечивая пациентов столь же эффективными лекарствами по более низкой цене. Также внедрение этой системы важно для коммуникации и обмена информацией между специалистами сферы здравоохранения, учеными и всеми вовлеченными странами, международными организациями, которые работают над тем, чтобы улучшить качество медицинского обслуживания и доступность лекарств”, – подчеркивает д-р Тьеран.
Директор Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс подчеркивает: "Активное вещество – это главное лечащее вещество лекарства, оно указано на всех упаковках на латыни, чтобы быть одинаково понятным врачам и фармацевтам во всем мире.
Прежде чем лекарство поступит в продажу, государственное агентство лекарств в одной из стран Европейского Союза проверяет, помогает ли это лекарство пациенту, убеждается в том, что оно безопасно и не вызывает таких нежелательных побочных эффектов, которые не компенсируют пользы от этого лекарства для здоровья, а также – что оно содержит необходимое активное вещество, вспомогательные вещества, обеспечивающие цвет и форму лекарства, и что в нем нет ничего лишнего.
Компания, зарегистрировавшая лекарство, обладает исключительным правом на продажу этого активного вещества. Через 10 лет другие предприятия также могут начать производить это активное вещество. Но прежде они должны доказать, что качество производимого лекарства будет столь же высоким и активное вещество будет поступать в организм человека в равноценном количестве.
К тому же, для лекарств, имеющих одинаковое активное вещество, это вещество иногда поступает с одного и того же завода. Так как нам известно о безопасности и действии этого активного вещества уже 10 лет, не нужно проводить новых исследований безопасности и действия этого лекарства с участием людей, что позволяет сэкономить средства.
Таким образом, многие лекарства отличаются только упаковкой, внешним видом и вспомогательным веществом, а активное вещество, которое лечит пациента, у них одно и то же. Эти доказательства должна предоставить компания, которая хочет зарегистрировать лекарство, и одно из европейских агентств лекарств оценит эти доказательства. Мы в Европе не делаем двойную работу, и, если компания хочет продавать лекарство в нескольких странах, его оценивают только в одной стране, в остальных же странах агентства лекарств убеждаются в правильности оценки. Уже сегодня семь из каждых десяти упаковок лекарств – это лекарства с известными активными веществами, или так называемые непатентованные препараты".
Директор Национальной службы здоровья Эдгар Лабвирс отмечает, что использование активного вещества в рецептах на компенсируемые государством медикаменты уже ранее стало обычной практикой для многих латвийских врачей: “Если в целом э-рецепты в системе э-здоровья регулярно выписывают около 2500 врачей, то в период с января 2019 года по январь 2020 года название активного вещества в рецептах в целом использовали 1808 врачей. Только в январе 2020 года активное вещество в более чем 70% случаев выписывали приблизительно 3,5% врачей. Система э-здоровья к новому порядку выписки лекарств готова. В настоящее время изучены возможности, как сделать выписывание активного вещества более удобным и быстрым, так как по сравнению с выписыванием оригинального медикамента это несколько более трудоемкий процесс. Однако при повторной выписке рецепта в системе сохраняется заготовка и рецепт не нужно выписывать заново.
Большинство пациентов, применявших до сих пор наиболее дешевые референсные лекарства из списка компенсируемых, и впредь смогут принимать привычный медикамент, так как по оценке Национальной службы здоровья в 85% случаев референсные медикаменты в списке не изменились.
Когда стало известно, что с 1 апреля вступает в силу новый порядок, производители снизили цены на 250 компенсируемых медикаментов, в том числе на 50 лекарств с самой низкой ценой.
Для облегчения перехода на новый порядок выписки компенсируемых государством лекарств Министерство здоровья, Государственное агентство лекарств, Национальная служба здоровья и Инспекция здоровья еще в ноябре прошлого года начали информировать врачей и фармацевтов о порядке выписки активного вещества.
"Нами уже проделана значительная работа по информированию врачей и фармацевтов – подготовлены и распространены видеоролики, разъясняющие порядок выписки активного вещества лекарства в системе э-здоровья, буклеты в цифровом и бумажном форматах, мы также участвовали в конференциях и семинарах врачей и фармацевтов, разъясняя новый порядок, разместили информацию в тематических изданиях для врачей и фармацевтов и разослали раздаточные материалы с информацией для пациентов. С 16 марта до начала апреля будет начата национальная кампания по информированию населения "ЗНАЙ и НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ", – рассказала министр здоровья.
Что должны учитывать пациенты?
Новый порядок выписки лекарств, компенсируемых государством, не создаст существенных изменений или неудобств для жителей после 1 апреля. Возможны ситуации, когда фармацевт выдаст лекарство, упаковка, цвет или форма которого может отличаться от привычных, но действие лекарства будет таким же и оно будет столь же качественным и безопасным.
Чтобы избежать ненужного беспокойства, Министерство здоровья и Государственное агентство лекарств, как и раньше, призывают жителей, которым необходимы компенсируемые государством лекарства, для получения рецепта своевременно посетить своего врача.
Факты:
- Активное вещество – это главное лечащее вещество лекарства. Вспомогательные вещества определяют форму, цвет, вкус и другие свойства лекарства.
- У лекарств с одними тем же активным веществом и действием могут быть разные производители, названия, внешний вид (цвет, форма или упаковка), их цена также может отличаться.
- Для того, чтобы пациент платил меньше, с 1 апреля врач будет указывать в рецепте на компенсируемое лекарство только название его активного вещества.
- Из лекарств с одинаковым активным веществом и действием государство оплачивает (компенсирует) лекарство с самой низкой ценой.
- При наличии медицинских показаний врач укажет в рецепте на компенсируемое лекарство более дорогое лекарство с таким же активным веществом и действием, и государство компенсирует его пациенту.
- Врач и пациент договариваются, будет ли пациент применять компенсируемое государством лекарство, в этом случае врач выпишет рецепт на лекарство, компенсируемое государством.
- Учитывайте, что с 1 апреля больше нельзя будет доплачивать за более дорогие лекарства, компенсируемые государством.
- Название активного вещества лекарства, или его непатентованное международное наименование, указывается на упаковке лекарства мелким шрифтом и нередко - курсивом, его можно найти также во всех инструкциях к лекарствам. На упаковке это наименование находится рядом с написанным крупным шрифтом названием лекарства, используемым конкретным производителем.
- Полезная информация о новом порядке для жителей и материалы кампании "ЗНАЙ и НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙ" опубликованы на вебсайте: www.esparveselibu.lv.