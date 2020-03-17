"Знай и не переплачивай": пациентов информируют о выписке компенсируемых лекарств с 1 апреля

Прежде чем лекарство поступит в продажу, государственное агентство лекарств в одной из стран Европейского Союза проверяет, помогает ли это лекарство пациенту, убеждается в том, что оно безопасно и не вызывает таких нежелательных побочных эффектов, которые не компенсируют пользы от этого лекарства для здоровья, а также – что оно содержит необходимое активное вещество, вспомогательные вещества, обеспечивающие цвет и форму лекарства, и что в нем нет ничего лишнего.

Компания, зарегистрировавшая лекарство, обладает исключительным правом на продажу этого активного вещества. Через 10 лет другие предприятия также могут начать производить это активное вещество. Но прежде они должны доказать, что качество производимого лекарства будет столь же высоким и активное вещество будет поступать в организм человека в равноценном количестве.

К тому же, для лекарств, имеющих одинаковое активное вещество, это вещество иногда поступает с одного и того же завода. Так как нам известно о безопасности и действии этого активного вещества уже 10 лет, не нужно проводить новых исследований безопасности и действия этого лекарства с участием людей, что позволяет сэкономить средства.

Таким образом, многие лекарства отличаются только упаковкой, внешним видом и вспомогательным веществом, а активное вещество, которое лечит пациента, у них одно и то же. Эти доказательства должна предоставить компания, которая хочет зарегистрировать лекарство, и одно из европейских агентств лекарств оценит эти доказательства. Мы в Европе не делаем двойную работу, и, если компания хочет продавать лекарство в нескольких странах, его оценивают только в одной стране, в остальных же странах агентства лекарств убеждаются в правильности оценки. Уже сегодня семь из каждых десяти упаковок лекарств – это лекарства с известными активными веществами, или так называемые непатентованные препараты".

Директор Национальной службы здоровья Эдгар Лабвирс отмечает, что использование активного вещества в рецептах на компенсируемые государством медикаменты уже ранее стало обычной практикой для многих латвийских врачей: “Если в целом э-рецепты в системе э-здоровья регулярно выписывают около 2500 врачей, то в период с января 2019 года по январь 2020 года название активного вещества в рецептах в целом использовали 1808 врачей. Только в январе 2020 года активное вещество в более чем 70% случаев выписывали приблизительно 3,5% врачей. Система э-здоровья к новому порядку выписки лекарств готова. В настоящее время изучены возможности, как сделать выписывание активного вещества более удобным и быстрым, так как по сравнению с выписыванием оригинального медикамента это несколько более трудоемкий процесс. Однако при повторной выписке рецепта в системе сохраняется заготовка и рецепт не нужно выписывать заново.