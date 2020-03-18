Шуплинска: план Б предусматривает продление изменений в учебном процессе еще на месяц

Нынешний план или план А предусматривает определенные изменения в учебном процессе до 14 апреля, в свою очередь в случае необходимости будет реализован план Б, который предусматривает продление еще на месяц, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска.
Как сообщает агентство LETA, так министр ответила на вопрос председателя комитета Сейма по делам образования, культуры и науки о том, что, кажется, что режим чрезвычайной ситуации и изменения в учебном процессе могут затянуться дольше установленного сейчас 14 апреля.
Шуплинска указала, что о точных шагах можно будет говорить с течением времени, изначально нужно две недели понаблюдать, как вводятся в учебный процесс уже произошедшие изменения.
Если будут констатированы большие трудности, то будет возможность принять решение о провозглашении дополнительных каникул, что означает и продление учебного года, пояснила министр.
Напомним, с момента объявления режима чрезвычайной ситуации было решено организовать учебу в школах и университетах удаленно.
К утру 18 марта в Латвии был подтвержден 71 случай заболевания Covid-19, в том числе заболел воспитанник детского сада в Пиньки и учений 1-й Саласпилсской средней школы.