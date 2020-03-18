Шуплинска: план Б предусматривает продление изменений в учебном процессе еще на месяц

Как сообщает агентство LETA, так министр ответила на вопрос председателя комитета Сейма по делам образования, культуры и науки о том, что, кажется, что режим чрезвычайной ситуации и изменения в учебном процессе могут затянуться дольше установленного сейчас 14 апреля.

Шуплинска указала, что о точных шагах можно будет говорить с течением времени, изначально нужно две недели понаблюдать, как вводятся в учебный процесс уже произошедшие изменения.

Если будут констатированы большие трудности, то будет возможность принять решение о провозглашении дополнительных каникул, что означает и продление учебного года, пояснила министр.

Напомним, с момента объявления режима чрезвычайной ситуации было решено организовать учебу в школах и университетах удаленно.