ВОЗ опубликовала новую статистику по заболевшим коронавирусом

Общее число людей в мире, которые заболели Covid-19, превысило 200 тысяч человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Число умерших, по данным ВОЗ, превысило 8 тысяч человек.
Среди стран, где ежедневно наблюдается самый высокий рост уровня заболеваемости - Италия, Германия, Испания, США и Иран. Каждый день в этих странах фиксируют более тысячи новых случаев, сообщает "Медуза".
В Китае, где всего было подтверждено более 80 тысяч случаев заболевания, эпидемия пошла на спад: ежедневно там появляются лишь несколько десятков новых заболевших, а более 69 тысяч человек уже выздоровели.
В Латвии по состоянию на 18 марта - 71 заболевший.