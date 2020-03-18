Чт, 19.03.2020
Для них это, видимо, такая пропагандистская цель: показать своему народу, как они о них заботятся. Мол, сейчас мы этих прокаженных под конвоем отведем, чтобы вы не заразились. Ужасно! Андрей, работодатель застрявшего на границе Олега

ВОЗ опубликовала новую статистику по заболевшим коронавирусом

Проверка на коронавирус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de/imago images/photothek

Общее число людей в мире, которые заболели Covid-19, превысило 200 тысяч человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. 

Число умерших, по данным ВОЗ, превысило 8 тысяч человек.

Среди стран, где ежедневно наблюдается самый высокий рост уровня заболеваемости -  Италия, Германия, Испания, США и Иран. Каждый день в этих странах фиксируют более тысячи новых случаев, сообщает "Медуза". 

В Китае, где всего было подтверждено более 80 тысяч случаев заболевания, эпидемия пошла на спад: ежедневно там появляются лишь несколько десятков новых заболевших, а более 69 тысяч человек уже выздоровели. 

В Латвии по состоянию на 18 марта - 71 заболевший. 

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