ВОЗ опубликовала новую статистику по заболевшим коронавирусом

Среди стран, где ежедневно наблюдается самый высокий рост уровня заболеваемости - Италия, Германия, Испания, США и Иран. Каждый день в этих странах фиксируют более тысячи новых случаев, сообщает "Медуза".

В Китае, где всего было подтверждено более 80 тысяч случаев заболевания, эпидемия пошла на спад: ежедневно там появляются лишь несколько десятков новых заболевших, а более 69 тысяч человек уже выздоровели.