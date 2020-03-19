Временно уменьшится количество рейсов региональных автобусов

Из-за введенного в стране чрезвычайного положения в связи с распространением вируса Covid-19 в последние дни количество пассажиров в региональных автобусах существенно упало, поэтому с сегодняшнего дня количество рейсов ограничено, сообщили агентству LETA в Автотранспортной дирекции.