Чт, 19.03.2020
Стараюсь не вести себя как тюлень. Делаю зарядку, двигаюсь, насколько это возможно в квартире. Рижанка с Covid-19

Главное 19 марта: консультации семейных врачей - теперь круглосуточно

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В распространенном сообщении Служба неотложной медицинской помощи сообщает актуальную информацию в связи с Covid-19. 

  • На данный момент Covid-19 диагностирован у 86 человек. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает эпидемиологическое расследование. 
  • В 14:00 запланировано внеочередное заседание правительства 
  • Чтобы получить направление на оплачиваемые государством анализы (если был за границей и есть легкие симптомы), нужно звонить 8303. При тяжелых симптомах (очень высокая температура тела, нехватка дыхания) - звонить 113. 
  • С четверга меняется время работы консультационного номера семейных врачей 66016001  - впредь людей будут консультировать круглосуточно. На тему Covid-19 по этому номеру не консультируют. 

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