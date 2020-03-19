Главное 19 марта: консультации семейных врачей - теперь круглосуточно

В распространенном сообщении Служба неотложной медицинской помощи сообщает актуальную информацию в связи с Covid-19.
- На данный момент Covid-19 диагностирован у 86 человек. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает эпидемиологическое расследование.
- В 14:00 запланировано внеочередное заседание правительства
- Чтобы получить направление на оплачиваемые государством анализы (если был за границей и есть легкие симптомы), нужно звонить 8303. При тяжелых симптомах (очень высокая температура тела, нехватка дыхания) - звонить 113.
- С четверга меняется время работы консультационного номера семейных врачей 66016001 - впредь людей будут консультировать круглосуточно. На тему Covid-19 по этому номеру не консультируют.