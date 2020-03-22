Вс, 22.03.2020
Длительность режима чрезвычайной ситуации зависит от того, каким образом эта болезнь в Латвии будет проходить. Здесь я могу только отметить - если мы как общество серьезно воспримем ограничения правительства и рекомендации медиков, у нас заболеваемость будет меньше. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
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Патриарх Московский и всея Руси утвердил молитву против коронавируса

Владимир Путин и Патриарх Кирилл

ФОТО: AP/Scanpix

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет "Медуза". 

На сайте Московского патриархата сообщается, что Священный синод призвал всех пастырей церкви "к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам".

Новые молитвы начнут читать во всех храмах Русской Православной Церкви с этого воскресенья, 22 марта.

Как отмечает "Медуза", слово "коронавирус" в тексте молитвы не упоминается. Молитва написана на церковнославянском языке.

"Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

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