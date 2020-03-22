Патриарх Московский и всея Руси утвердил молитву против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты специальных молитв и прошений в связи с угрозой новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет "Медуза".
На сайте Московского патриархата сообщается, что Священный синод призвал всех пастырей церкви "к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам".
Новые молитвы начнут читать во всех храмах Русской Православной Церкви с этого воскресенья, 22 марта.
Как отмечает "Медуза", слово "коронавирус" в тексте молитвы не упоминается. Молитва написана на церковнославянском языке.
"Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь".