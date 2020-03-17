Кроме гречки: ещё 13 продуктов на кухне, которые пригодятся на все случаи жизни

Мёд

Этот продукт является одним из редких, который можно хранить практически всю жизнь. Поскольку в составе мёда в основном сахар, он довольно устойчив к различным бактериям и другим микроорганизмам.

Дата, которую указывают на упаковке мёда как срок годности, обычно указывает на момент, когда он начнёт кристаллизоваться, что никак не влияет на качество этого продукта.

Рис

Обычный белый рис может храниться до пяти лет, в свою очередь рис, который хранится в вакуумной упаковке - до 30 лет, сообщает служба по контролю пищевых продуктов США.

Арахисовое масло

Этот продукт содержит большое количество масел, которые защищают его от влияния бактерий и продлевают срок годности почти до пяти лет. В арахисовом масле много необходимых жиров и витамина Е, что, в свою очередь, замедляет процесс окисления.

Если арахисовое масло хранится в условиях, куда может попасть воздух, то через 9-12 месяцев оно может стать хуже на вкус, однако в нём всё ещё будут все ценные питательные вещества.

Алкоголь

Хотя в случае апокалипсиса глупо будет полагаться только на калории, полученные от алкоголя, нельзя отрицать, что "чистый" алкоголь - крепкие напитки, например, водка и виски - в правильных условиях могут храниться вечно. Правда, это не относится к алкогольным напиткам, содержащим вещества, которые могут легко испортиться, - например, к кремовым ликёрам.

Сушёные бобы и чечевица

Эти продукты - одни из редких, которые не только не портятся, но и не теряют вкусовые качества даже после 30 лет хранения. Нельзя забывать, что бобы и чечевица содержат много белка. Помимо этого, они прекрасно справляются с чувством голода.

Энергетические батончики

Эти сладости, которые в основном готовят из сушёных злаков, ягод и овощей, в неповреждённой упаковке можно хранить почти бесконечно.

Конфеты

Национальная ассоциация кондитеров США заявляет, что большинство сладостей могут храниться до года. Исключение - молочный и белый шоколад, жевательная резинка и мягкие конфеты, которые нужно съесть в течение 6-9 месяцев. Правда, эксперты говорят, что есть разница между "вкусными" и "съедобными" сладостями.

Вяленое мясо

Вяленое мясо, приготовленное дома, может выдержать около двух месяцев хранения, но только в том случае, если оно полностью защищено от влаги и вакуумировано. Однако продукт, приобретенный в магазине, будет иметь более длительный срок хранения, поскольку он с добавлением нитрата натрия, что продлевает срок его "жизни" до 12 месяцев.

Бульонные кубики

"Конец света" совсем не означает, что люди не хотят есть продукты со вкусом. Сухой бульон, особенно тот, в котором нет продуктов животного происхождения, может быть использован и через год после окончания срока годности.

Консервы

Кажется, что комментарии излишни. Служба контроля пищевых продуктов США сообщает, что "продукты с высокой кислотностью, такие как помидоры и фрукты, будут иметь лучший вкус при использовании в течение 12-18 месяцев, в то время как мясо и овощи могут храниться от двух до пяти лет".

Сухое молоко

Хотя и этот продукт обычно советуют использовать в течение 18 месяцев, однако если хранить его правильно и без воды, то сухое молоко может храниться годами.

Растворимый кофе

Эксперты заявляют, что растворимый кофе, который хранится в морозилке, может там находиться годами. В свою очередь, кофе, который стоит на полке, может "выдержать" от двух до 20 лет в зависимости от качества упаковки.

Экстракт ванили