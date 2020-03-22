В Германии запретили собираться больше, чем по двое. Меркель - на карантине

Правительство Германии ужесточило меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции в стране, со ссылкой на канцлера Ангелу Меркель сообщает AFP.
В частности, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек.
Исключением станут лишь члены одной семьи и люди, живущие единым домашним хозяйством.
Такой запрет вводится на две недели, за соблюдение отвечает полиция.
Помимо этого, в Германии временно закрывают рестораны и парикмахерские.
Позднее стало известно, что и сама канцлер Германии Ангела Меркель отправляется на домашний карантин. Как пишет "Медуза" со ссылкой на кабинет министров ФРГ, Меркель приняла такое решение после того, как у врача, делавшего ей прививку, обнаружили Covid-19.
Меркель намерена продолжать исполнять свои служебные обязанности.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии Covid-19 заразились почти 24 тысячи человек, 92 из них умерли. Германия вошла в пятерку стран, наиболее пострадавших от эпидемии.