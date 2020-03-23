"Умрут люди, которые могли бы выжить". В Нью-Йорке критическая ситуация из-за коронавируса

"Нехватка начнет ощущаться уже через 10 дней, - заявил в воскресенье Билл Де Блазио. - Если мы не достанем дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких, люди начнут умирать".

Штат Нью-Йорк стал эпицентром коронавируса в Америке, там зарегистрирована почти половина из всех случаев заболевания в стране.

В общей сложности в США насчитывается уже 31057 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 390 летальных исходов.

В воскресенье губернатор штата Эндрю Куомо заявил о 15168 случаях заражения, это на четыре с лишним тысячи больше, чем днем ранее. Куомо приказал отменить все несрочные операции в штате.

"Американцы заслуживают узнать суровую правду, - сказал Де Блазио в интервью NBC News. - Ситуация лишь ухудшается, так что в апреле и мае будет куда тяжелее".

Сейчас на Нью-Йорк приходится около 5% всех случаев заражения Covid-19 в мире.

По меньшей мере 38 случаев заболевания из более чем 9 тысяч в Нью-Йорке зарегистрированы в тюрьмах, в том числе у 21 заключенного. Активисты призвали сократить сроки заключенным, чтобы справиться со скоплением людей в тюрьмах.

Нью-Йоркская полиция сообщила о 98 случаях заболевания среди своих сотрудников.

BBC

В пятницу президент США Дональд Трамп одобрил декларацию о чрезвычайной ситуации в Нью-Йорке, что позволит выделить штату миллиарды долларов федеральной помощи.

Однако Де Блазио продолжает критиковать администрацию за неадекватную, по его мнению, реакцию на происходящее.

"Я скажу прямо: если президент не примет меры, то умрут люди, которые иначе могли бы выжить, - заявил мэр Нью-Йорка. - Это будет величайший национальный кризис со времен Великой депрессии".

Между тем врачи Нью-Йорка жалуются, что запасы медикаментов подходят к концу, а работникам здравоохранения, которые имеют непосредственный контакт с больными, не хватает средств защиты.

С такими же проблемами столкнулись и в других штатах, и губернаторы просят федеральное правительство предоставить необходимые запасы.

В Калифорнии больницы должны будут ограничить сдачу анализов на коронавирус. А больница в штате Вашингтон, где был зарегистрирован очаг коронавируса, пожаловалась, что к апрелю у нее закончатся аппараты искусственного дыхания.

В воскресенье губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что штаты буквально "сражаются друг с другом" за медицинское оборудование и лекарства.

"Нам нужны миллионы масок, сотни тысяч халатов и перчаток, - отметил Прицкер. - А получаем мы лишь малую толику необходимого. Так что мы соревнуемся на открытом рынке за столь необходимые нам предметы".