СМИ: У 78-летней Барбары Брыльской рак языка

Польская актриса театра и кино Барбара Брыльска полюбилась зрителям за роль Нади Шевелевой — главной героини фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Но, к сожалению, вот уже несколько лет, как она пропала с театральной сцены. СМИ пишут, что у актрисы рак языка.
Издание StarHit.ru связалось с артисткой, чтобы узнать, действительно ли 78-летняя Брыльска уже несколько лет борется с онкологией.
В разговоре с журналистами женщина не подтвердила, но и не опровергла свой диагноз. Отметив, что в нем нет ничего такого.
"Не буду говорить о ней [о болезни - прим. редактора]. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время", - заверила Брыльска.
Напомним, после потери дочери актрисе было трудно вставать. Правда, потом, в 90-е годы она успела сняться в нескольких сериях. Сейчас Барбара живет в своем доме недалеко от Варшавы и не планирует возвращаться в шоу-бизнес.
Причиной журналисты называют ишиас, который возобновился с новой силой. Ранее писали, что звезда постоянно проходит курсы реабилитации - она испытывает боль каждый день, поэтому она принимает обезболивающие и противовоспалительные препараты, которые ей помогают.
Актрисе помогает сын Людвиг и невестка Александра.