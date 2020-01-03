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Смерть ребенка и супруга: Как сложилась жизнь Гали из "Иронии судьбы"

ФОТО: скриншот видео

Советская и российская актриса Ольга Науменко стала безумно популярной после роли Гали в картине "Ирония судьбы, или С легким паром!". Издание "Комсомольская правда" рассказало, как живет 70-летняя артистка.

Как отметили журналисты, Науменко в отличной форме. Актриса выглядит моложе своих лет и продолжает одеваться со вкусом. Да, ролей не так много, как в 40 лет, но они есть. 

Ольга Науменко

ФОТО: скриншот видео

Сейчас Ольга Николаевна состоит в труппе "Гоголь-центра". 

Всего Науменко снялась примерно в 30 кинокартинах, но зрители ее полюбили за роль Варвары в фильме "Тени исчезают в полдень" и Гали в "Иронии судьбы".

В личной жизни у Ольги Николаевны никого нет. Десять лет назад она похоронила мужа. На вопросы, почему она одинока - отвечает: "Я не могу влюбиться, а без любви никто не нужен!".  

В браке с актером Александром Скворцовым артистка состояла 32 года. Супруги жили в гармонии, взаимопонимании и вместе играли в спектаклях.

"Я не чувствовала, что за Сашей я как за каменной стеной, но мы были с ним хорошие товарищи… Мы всегда держались друг за друга, даже когда было чудовищно тяжело…" - цитирует актрису издание. 

Первая дочь Ольги Николаевны умерла в возрасте одного года и восьми месяцев от аномалии почки. Артистка до последнего дня верила в чудо, даже когда дочь уже была в коме.  

В программа Бориса Корчевникова "Судьба человека" она рассказала, что о второй беременности узнала случайно. Науменко пошла к врачу и узнала, что беременна. 

Ольга Науменко

ФОТО: скриншот видео

Дочь у Ольги Николаевны родилась в 40 лет. Родители были счастливы, но в 2008 году пришла беда - у супруга диагностировали рак поджелудочной. Актриса играла в театре сколько могла, чтобы заработать мужу на лечение. 

Дочь Светлана тяжело перенесла уход отца. Она даже попала в больницу с неврозом.

"Человек смиряется со всем!" - уверена Науменко. 

Сейчас актриса себя полностью посвятила дочери и любимой работе.

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