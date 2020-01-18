Успех, смерть дочери и тяжелая болезнь звезды кинематографа Барбары Брыльской

Польская актриса театра и кино Барбара Брыльска полюбилась зрителям за роль Нади Шевелевой — главной героини фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Но, к сожалению, вот уже несколько лет, как она пропала с театральной сцены.
Барбара Брыльска была невероятно популярна не только в родной Польше, но и за ее пределами. Эффектную блондинку называли "польской Бриджит Бардо".
Невероятную славу Барбаре принесла роль Евы в откровенном польском фильме "Анатомия любви".
Прекрасная Барбара Брыльска. Она здесь, как снежная королева! Amazing polish actress Barbara Brylska! #barbarabrylska #snowqueen #actress #cinema #art #instagood #cool #follow #sexy #girl #star #photooftheday #style #fashion #model #news #beautiful #awesome #amazing #perfection #retro #vintage #ссср #ностальгия #история #кино #искусство #красавица #барбарабрыльска
Головокружительный успех и страшная трагедия
Актриса начала свою карьеру в 1970-х. В то время она работала не только в польских постановках, но и за рубежом. На сцене и экране ей сопутствовал успех, чего нельзя сказать о личной жизни. Ее судьба полна драм и трагедий. В 1970 году она вышла замуж за врача-гинеколога Людвига Космаля. Польское издание Viva рассказывает, что муж Барбары много пил. Ему не нравилось быть в тени звездной жены. Он находил утешение у других женщин. Да, у пары родилось двое детей - Барбара и Людвиг, но и это не принесло счастья.
"Мой муж всегда изменял мне, но он никогда не признавал этого, хотя у меня были доказательства. Я долго страдала, боролась, я была так влюблена в него", - цитирует актрису портал Viva.pl.
Барбара купила дом недалеко от Вышкува и убежала от супруга, чтобы наконец-то начать спокойную жизнь.
Но в 1993 году произошла настоящая трагедия, ее единственная дочь - Барбара погибла в автомобильной катастрофе.
Жизнь дочери Барбары Брыльски, прервалась слишком рано. Девушка ушла в 20 лет, успев покорить подиумы Франции, Японии и Америки. Ходят слухи, что мать потом преследовал дух любимой дочери.
"Со временем человек учится жить без любимого человека. Гораздо хуже понимать, что никогда не будет так, как было раньше. В течение трех лет я постоянно рыдала", - сказала она в интервью польскому изданию "Факты" в апреле 2018 года.
Тяжелая болезнь
После потери дочери актрисе было трудно вставать. Правда, в 90-е годы она успела сняться в нескольких сериях. Сейчас Барбара живет в своем доме недалеко от Варшавы и не планирует возвращаться в шоу-бизнес.
Причина - ишиас, который возобновился с новой силой.
Сейчас звезда постоянно проходит курсы реабилитации - она испытывает боль каждый день, поэтому она принимает обезболивающие и противовоспалительные препараты, которые ей помогают.
Актрисе помогает сын Людвиг и невестка Александра.
Польские СМИ пишут, что сейчас актриса покинула сцену и спряталась от всех в своем доме под Варшавой.
"Я знала, что будет время, когда у меня будет меньше работы, и я не отчаивалась из-за этого. За все надо платить: за лишнюю работу - без работы, за лишнее счастье - ее недостаток. Вы не можете быть в раю все время", - сказала Барбара Брильска в одном из своих недавних интервью.
Портал wiesz.io пишет, что актриса, кажется, вполне довольна своей затворнической жизнью. Она много времени посвящает устройству территории вокруг своего частного дома.
"Бася очень трудная, потому что она всегда была такой независимой и энергичной", - цитирует подругу актрисы Life Hot.
В 2018 году интервью для программы "Выход в люди" Барбара призналась, что теперь ей не хочется жить. Актрисе стало очень одиноко, ведь она потеряла отца своих детей и свою маму.
Барбара Брыльска - женщина-легенда, без которой не обходится ни один Новый год. Это женщина, которая покорила сердца миллионов людей. Но так ли удачно сложилась её личная жизнь? Программа «Модный приговор» решила подарить Барбаре сюрприз в виде преображения! 🌟Смотрите «Дело: "Ирония судьбы, или с новым платьем"» на сайте www.modniy.tv! #модныйприговор #первыйканал #допосле #преображение #fashionverdict #beforeandafter #makeover #tv #modniytv #2018
Поклонники все еще надеются, что 78-летняя актриса поправит свое здоровье и вернется на театральную сцену. Для большинства она останется "любимой Надей" из "Ирония судьбы, или С легким паром!".