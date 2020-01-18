Успех, смерть дочери и тяжелая болезнь звезды кинематографа Барбары Брыльской

Головокружительный успех и страшная трагедия

Актриса начала свою карьеру в 1970-х. В то время она работала не только в польских постановках, но и за рубежом. На сцене и экране ей сопутствовал успех, чего нельзя сказать о личной жизни. Ее судьба полна драм и трагедий. В 1970 году она вышла замуж за врача-гинеколога Людвига Космаля. Польское издание Viva рассказывает, что муж Барбары много пил. Ему не нравилось быть в тени звездной жены. Он находил утешение у других женщин. Да, у пары родилось двое детей - Барбара и Людвиг, но и это не принесло счастья.