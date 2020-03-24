Умер один из фигурантов коррупционного дела Rīgas Satiksme

Volkinšteins 2018. gada decembrī bija viens no aizturētajiem @KNABinforme izmeklētajā lietā par @Rigassatiksme_ iepirkumiem par kopējo summu virs 62 miljoniem eiro. https://t.co/7QMwYlzUe9 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 23, 2020

В декабре 2018 года Волкинштейн стал одним из фигурантов дела о коррупции в Rīgas satiksme. Речь шла о закупках на сумму более 62 млн евро.

В феврале 2019 года он был отпущен под залог в 100 тыс. евро.

На предприятии Rīgas satiksme он отвечал за выполнение договоров с предприятиями Solaris и Škoda Transportation о поставках транспортных средств.