Вт, 24.03.2020
Сегодня я был в тюрьме. Навещал друга. И когда с территории "зоны" выходил, вспомнил, как освободился сам. Это похоже на свободу, когда ты больше не пьешь... Анонимный Алкоголик

Умер один из фигурантов коррупционного дела Rīgas Satiksme

Игорь Волкинштейн

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В конце минувшей недели скончался бывший директор департамента содержания инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн. Об этом сообщает LTV.

В декабре 2018 года Волкинштейн стал одним из фигурантов дела о коррупции в Rīgas satiksme. Речь шла о закупках на сумму более 62 млн евро. 

В феврале 2019 года он был отпущен под залог в 100 тыс. евро.

На предприятии Rīgas satiksme он отвечал за выполнение договоров с предприятиями Solaris и Škoda Transportation о поставках транспортных средств.

Ранее в 2018 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки предприятию нового общественного транспорта.

Последние новости

НАВЕРХ