Умер один из фигурантов коррупционного дела Rīgas Satiksme

В конце минувшей недели скончался бывший директор департамента содержания инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн. Об этом сообщает LTV.
Volkinšteins 2018. gada decembrī bija viens no aizturētajiem @KNABinforme izmeklētajā lietā par @Rigassatiksme_ iepirkumiem par kopējo summu virs 62 miljoniem eiro. https://t.co/7QMwYlzUe9— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 23, 2020
В декабре 2018 года Волкинштейн стал одним из фигурантов дела о коррупции в Rīgas satiksme. Речь шла о закупках на сумму более 62 млн евро.
В феврале 2019 года он был отпущен под залог в 100 тыс. евро.
На предприятии Rīgas satiksme он отвечал за выполнение договоров с предприятиями Solaris и Škoda Transportation о поставках транспортных средств.
Ранее в 2018 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовный процесс о взяточничестве и легализации незаконно полученных средств в связи с тремя закупками Rīgas satiksme, к которым причастны представители чешского и польского предприятий, должностные лица Рижской думы и Rīgas satiksme. Взятки давались за поставки предприятию нового общественного транспорта.