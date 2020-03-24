Анализы на Covid-19: меняется порядок, кому они положены. Некоторые группы исключают

Также в ближайшее время будет проводится проверка на наличие вируса всех госпитализированных в приемных отделениях больниц пациентов с пневмонией, работников оперативных служб, в том числе полицейских, пожарных и работников таможни, с симптомами ОРЗ.

Планируется также предусмотреть возможность сдачи анализов для пациентов, которым необходима интенсивная терапия, и госпитализированных с тяжелым ОРЗ, если в их случае невозможно полностью объяснить все клинические проявления болезни.

Проверять на Covid-19 в ближайшие дни начнут также постояльцев и персонал приютов и учреждений социального ухода с симптомами ОРЗ.

В некоторых случаях список лиц, у которых необходимо взять анализ на Covid-19, будет предоставлять работодатель.

Финансируемые государством анализы на Covid-19 не будут проводиться родственникам больных Covid-19, которые живут с больными в одном доме и у которых появились легкие симптомы ОРЗ, а также лицам, у которых в течение 14 дней после возвращения из-за границы в Латвию появились легкие симптомы респираторной инфекции и которые не могут прибыть в пункт сдачи анализов на своем личном транспорте.

В этих случаях исключения могут быть сделаны, если анализ назначит семейный врач.

Министерство поясняет, что Covid-19 - это вирусная инфекция, для которой нет специального лечения. Она лечится как любая другая вирусная инфекция в зависимости от клинического состояния пациента, поэтому нет необходимости лабораторного подтверждения инфекции во всех случаях.