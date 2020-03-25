Грета Тунберг, возможно, заболела Covid-19

"Последние две недели я провела в помещении", - написала Тунберг в Instagram.

17-летняя Тунберг рассказала, что она время самоизоляции провела в арендованной квартире, чтобы избежать возможного заражения своей матери и младшей сестры после посещения Германии и Бельгии.

"Примерно 10 дней назад я начала ощущать симптомы - именно в то же время, что и мой отец, который путешествовал вместе со мной в Брюссель", - рассказала Тунберг.

"Я чувствовала себя уставшей, у меня были озноб, боль в горле и был кашель", - написала она, добавив, что у отца симптомы были "куда сильнее".

Тунберг отметила, что в Швеции невозможно пройти тест на Covid-19, "если не нужна скорая медицинская помощь", поэтому ей этот тест не делали, однако она назвала свое заражение "очень вероятным".

"Сейчас в основном я выздоровела, но - и это самое главное - почти не чувствую себя больной. Моя последняя простуда была куда злее этого!" - написала Тунберг.

"У нас, которые не принадлежат к группе риска, огромная ответственность - наши действия могут быть решающими между жизнью и смертью для многих других", - напомнила она.

"Пожалуйста, держите это в уме, следуйте советам экспертов и учреждений местной власти," - написала Тунберг.

Во время недавней поездки в Центральную Европу она приняла участие в нескольких демонстрациях.