Ср, 25.03.2020
Я не умела радоваться. Я боялась, что кончится алкоголь. Я боялась, что если закончатся эти бутылки, сразу кончится радость. Анонимный Алкоголик
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Мурниеце в день памяти жертв коммунистического геноцида призывает помнить прошлое

Инара Мурниеце

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Спикер Сейма Инара Мурниеце в день памяти жертв коммунистического геноцида призвала латвийцев помнить свое прошлое.

Она напомнила, что в этом году годовщина массовых депортаций жителей Латвии и Балтии проходит в условиях чрезвычайного положения, без шествий и торжественных церемоний, но каждый может возложить цветы в индивидуальном порядке.

"Однако мы ясно осознаем ту силу, которая позволила высланным людям далеко от дома, в ужасных условиях выжить и пережить мрачные времена.

Давайте в нынешней сложной ситуации вместе вспомним прошлое и почерпнем силу у латышского крестьянина, который хотел быть хозяином в своем дворе и не вступил в колхоз", - сказала Мурниеце.

Она также призвала черпать силы, помня о национальных партизанах и тех людях, которые избежали ссылки и присоединились к ним.

Эта сила позволяла людям начать жизнь сначала, когда казалось, что мир рушится, а настойчивость и труд позволили сохранить живую силу народа и вырастить новое поколение.

"Давайте перенимать эту силу! Будем организованными, сплоченными, выдержим и преодолеем сегодняшнюю ситуацию, будем смело смотреть в будущее. Наша сила огромна, она закалена целыми поколениями", - заявила спикер парламента.

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