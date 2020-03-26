6 лет тюрьмы за рисунки вагины: в России на ЛГБТ-активистку завели дело. За неё вступились звёзды

Что случилось?

Цветкову уведомили о возбуждении дела, а затем отвезли на опрос. Девушка не согласилась давать показания, после чего, согласно сказанному ей, её перевели из свидетеля в подозреваемую. У неё взяли подписки о неразглашении и невыезде.

Затем в квартире Цветковой и в детской студии, где она раньше работала, были проведены обыски. Была изъята техника, документы и брошюры на гендерную тематику.

"Девять сотрудников ходили и разглядывали карандаши и детские альбомы. Помимо прочего они сказали, что я лесбиянка и секс-тренер, веду пропаганду. Никакого отношения к действительности это не имеет", — приводит слова Цветковой "ОВД-Инфо".

Цветкова не стала уточнять, что послужило причиной возбуждения уголовного дела.

В чём её обвиняют?

Как сообщает портал DVhab.ru со ссылкой на источник в полиции Комсомольска-на-Амуре, дело было заведено по статье о распространении порнографии в интернете из-за группы в социальной сети "Вконтакте" - "Монологи вагины". Всего в группе 312 человек, а Цветкова является его модератором. В паблике были опубликованы рисунки вагины.

В описании группы говорится, что она "посвящена снятию стигмы с вагины и женской физиологии в целом".

Как сообщается, дело было заведено ещё месяц назад. Самой Цветковой сказали, что причиной вызова послужило заявление петербургского активиста Тимура Булатова (Исаева), который ведёт борьбу с гомосексуалами.

Женщине грозит до шести лет лишения свободы, помимо этого, она получает угрозы от организации "Пила против ЛГБТ".

Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Ксения Собчак, Рената Литвинова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин записали обращение в поддержку ЛГБТ-активистки.

"Медуза" сделала красткую версию обращений знаменитостей:

Кроме того, Юлию в настоящее время поддерживают по всей России. В Москве и Санкт-Петербурге уже прошли пикеты с требованием остановить преследование Цветковой. А на недавнем фестивале FemFest в Москве был устроен флешмоб, где участники делали фото с плакатами в защиту девушки, пишет The Village.

В полиции с Юлией связывались ещё в феврале. Тогда власти запретили фестиваль активистского искусства "Цвет шафрана". На нем должны были пройти постановки детского театра "Мерак": Юля с артистами от шести до 17 лет ставила спектакли против оружия, буллинга, о гендерных стереотипах — "Розовые и голубые". Содержание этой постановки из-за заявлений проверяла полиция.