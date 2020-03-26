Рижские гостиницы предлагают обеспечить самоизоляцию более чем 2000 человек

Для этих целей гостиницы предлагают номера с различным количеством мест по цене от 20 до 74 евро за сутки.

Список отелей с указанием предлагаемых цен доступен на сайте департамента благосостояния. В список включены такие гостиницы, как Rixwell Terrace Design Hotel, Wellton Riverside SPA Hotel, Riga Centre Hotel E2, Bridge hotel, апартаменты Bearsleys Apartments и хостел V.E.L.G.

Жителям, которые хотят воспользоваться услугами гостиниц или хостелов, следует предварительно по телефону обговорить условия размещения, а также узнать о мерах предосторожности, введенных гостиницей на время чрезвычайного положения. За проживание в гостинице жители должны будут платить сами.

Вопросы о доступной в столице социальной помощи рижане могут задать, позвонив по бесплатному информационному телефону департамента благосостояния 8000 5055, вне рабочего времени по этому номеру работает голосовая почта. В рабочие дни в рабочее время можно звонить также по информационному телефону Рижской социальной службы 67 105 048.

Жители Риги также имеют возможность задать вопросы о работе органов самоуправления, позвонив по бесплатному телефону 80000 800.

Кроме того, чтобы жители Латвии могли найти ответы на вопросы о Covid-19 в одном месте, Госканцелярия создала специальный сайт.

На сайте covid19.gov.lv будет доступна актуальная информация о Covid-19, в том числе информация с сайтов ответственных учреждений, статистические данные, а также ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Первый этап работы над сайтом завершился 25 марта, и уже сейчас по адресу covid19.gov.lv можно найти все необходимые номера телефонов, на которые можно звонить, чтобы задать вопросы о симптомах заболевания, профилактике или подать заявку на проведение анализа.

Работа над сайтом продолжается, чтобы уже в ближайшие дни каждый житель Латвии мог узнать на сайте о важнейших решениях правительства, подробных статистических данных, ознакомиться с разъяснительными материалами и узнать о возможностях получения поддержки.