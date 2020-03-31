Я запивала таблетки коньяком и ничего не понимала, пока не очнулась в "откачке"

Сначала алкоголь был по выходным, по праздникам, потом - два раза в неделю: у меня работа была такая - ни одна презентация не обходилась без шампанского. С этого все и начинается.

Я потом анализировала - я осталась одна с ребенком, мне надо было зарабатывать. Я брала халтурки на дом. Сначала 50 граммов дают допинг - тебе кажется, что ты очень бодрый, ты можешь работать поздно вечером.

Но через год ты уже не бодрый - утром ты весь опухший, не можешь проснуться.

Я не могу сказать, в какой момент я поняла, что я не могу остановиться. Мне казалось, могу перестать пить в любой момент. Те восемь месяцев, что я была на больничном, я каждый день просыпалась с мыслью, что я могу и не пить. За эти восемь месяцев я один раз попала в больницу. Я лежала там с уверенностью, что пить не буду - я могу воздержаться. Но я ночью встала, вышла из этой больницы и пошла похмеляться - я не могла даже дождаться утра. Это ужасно звучит, сейчас я не могу понять, как это было возможно.

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Есть случаи, когда человек ходит на работу, но с утра бежит в туалет и похмеляется. Другие могут продержаться целый день, а вечером выпивать или взять больничный и уйти в запой. Но если человек полностью деградировал, у него намного меньше шансов выкарабкаться.

ФОТО: Rus.TVNET

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Скоро будет семь лет, как я не употребляю.

Но у меня тоже были срывы - в первый раз сорвалась через два года. Ничего не произошло в жизни, просто алкоголь очень коварный. Тебе кажется, что тебе не хочется, но есть ситуации, когда выпил, и все, поезд летит без тормозов.

После срыва алкоголик чувствует себя ужасно - ты знаешь всю эту подноготную, ты знаешь, что с тобой происходит. Но главное - вернуться, не пропасть.

В группе (Анонимных Алкоголиков) человек может рассказать о своем срыве, и остальные участники обычно его поддерживают: все понимают, что нет разницы - ты трезвый один год или десять - от тех, кто "там", нас разделяет один стакан.

Наш принцип - не поднять первый стакан, и мы трезвые только 24 часа. Я трезвая только сегодня - я не ставлю себе цель не пить всю оставшуюся жизнь. 24 часа проще себя контролировать. А на следующий день мы снова ставим цель не пить 24 часа. Я могу сходить на собрание, читать книги, которые меня отвлекают.

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