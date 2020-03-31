Я запивала таблетки коньяком и ничего не понимала, пока не очнулась в "откачке"

Однажды мне стало интересно, что именно происходит на собраниях Анонимных Алкоголиков. Правда ли то, что показывают в фильмах? Кто вообще посещает такие собрания? Я набрала телефонный номер, указанный на сайте организации, несколько гудков... Мне ответил вежливый и приятный женский голос. На следующий день мы уже сидели друг напротив друга.
Женщина, чье имя я не буду упоминать, рассказала о работе организации, о том, кто посещает такие собрания, и поделилась историей своей жизни - от возникновения алкогольной зависимости до пути избавления от нее. Предлагаю вашему вниманию отрывки нашего разговора.
Анонимные Алкоголики - это не лечение, это - группа поддержки. На собрание может прийти любой человек, который понял, что у него проблемы с алкоголем. Люди собираются не для того, чтобы рассказывать, как они пили, а для того, чтобы научиться жить трезвыми - без медикаментов. Делятся своим опытом.
Формат собраний разный. В основном мы зачитываем фрагмент из нашей литературы. Обычно есть какая-то тема, на которую все высказываются. Можно говорить и о том, что у человека наболело - что-то связанное с выздоровлением, что меня, как зависимого человека, могло расстроить.
Единственное условие - желание бросить пить. Но человеку часто трудно признать, что он алкоголик.
Обычно очень редко кто приходит к нам со словами: "Все, вся жизнь уже повалилась". Обычно говорят: "У меня небольшие проблемы с алкоголем". Однако постепенно этот человек видит, что жизнь его разваливается. И уже давно.
В Латвии более 60 групп Анонимных Алкоголиков. Их проводят такие же алкоголики - бывших алкоголиков не бывает. Мы - алкоголики, которые не употребляют. Нельзя не употреблять алкоголь 10 лет, после чего сказать: "Все, я исцелился". Основа этой болезни - отрицание. Мол, у меня никаких проблем нет. Можно не пить 10, 20 или даже 30 лет, а потом сорваться. Есть и такие люди. Они, к сожалению, не всегда выживают.
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Срывы бывают у многих - это значит, что ты не следуешь всем правилам, что-то "замкнуло". Есть психологические моменты, когда ты чувствуешь, что ты на грани. Один из участников моей группы, который сохраняет трезвость уже около 26 лет, часто говорит: "Надо не доводить себя до такого состояния, когда у тебя появится тяга". Есть очень примитивные вещи, за которыми нужно следить - например, никогда не быть голодным, никогда не перерабатывать. Когда ты начинаешь трезветь, это очень важно. Не быть в компаниях, где все пьют. Поменять среду, где ты жил.
Каждый решает сам, как это сделать правильней. У меня получилось так, что после того, как я завязала, эти люди постепенно сами пропали из моей жизни. Больше не было общих интересов.
Перестали приглашать на встречи - ну что меня приглашать, если я больше не употребляю? А мне и самой не интересно стало.
Это как-то постепенно происходит - среди нас есть те, кто отрезает такое общение полностью, есть те, кто остается в этой среде и выживает. Это также зависит и от того, в какой сфере ты работаешь. Врач же не скажет, что у него проблемы с алкоголем.
Когда человек перестает употреблять, оказывается, что с некоторыми его "друзьями" у него не было ничего общего, кроме выпивки. У меня есть люди, о которых я сейчас вообще ничего не знаю, а раньше казалось, что они самые близкие.
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К нам приходят новенькие, люди с хорошими профессиями, статусные.
Они рассказывают, что им всю жизнь казалось, что алкоголики - это те, кто просыпается у мусорных урн. Но вот тем, кто у урн, как правило, уже не помочь.
Хотя, конечно, есть случаи, когда и такие люди возвращались в нормальную жизнь.
Я знаю одного мужчину, он был крутым бизнесменом, но все пропил. Он никак не мог выкарабкаться - несколько лет жил в приюте. Сейчас ему где-то 60, он больше не бизнесмен, ничего ему не принадлежит. Он достал какую-то квартирку, работает дворником, но он счастлив, потому что больше не употребляет. Это его выбор - сейчас он счастливей, чем тогда, когда у него все было.
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Если говорить о социальном статусе - нет такого, что пьют только рабочие. Пьют и с высшим образованием. Я не знаю, может, сейчас молодежь меньше пьет. Но я выросла в советское время - не было ни одного праздника без алкоголя, не было никаких встреч без алкоголя.
В принципе, я считаю, что пить я научилась в семье и в той среде, где я работала. У меня в семье были люди, имевшие проблемы с алкоголем. Отец пил - родители рано развелись. Я считаю, что он и погиб из-за алкоголя, хотя в тот момент он уже не употреблял. Бабушка пила, и мамин брат до бомжей допился. Мне всегда казалось, что, раз уж я с детства вижу все эти последствия употребления, уж меня то это никогда не коснется!
На самом деле свою первую рюмку я подняла лет в 18 - мне официально родители разрешили.
Потом я начала учиться в Риге, жила в Риге, и на все праздники мне родители покупали специально что-то вкусненькое - не только котлеты, но и бутылочку. Потом с подругами - вино, шампанское. Как раз эти 90-е годы, когда появилось разнообразие. "Такие этикетки, такие этикетки" - сначала это все казалось смешно. А в какой момент ты начинаешь пить больше, чем нужно? Это сложно уловить!
***
Были в моей жизни такие события, где я не знала, как правильно поступить, как это все решить... Мама умерла очень рано, я осталась одна с ребенком. У меня где-то в голове всегда жила такая мысль - если что, вместо решения проблемы можно выпить.
И ты к этому привыкаешь - ты не хочешь, чтобы тебе было больно. Ты не хочешь ничего решать - когда ты чуть-чуть выпьешь, тебе кажется: "О! Я знаю решение", - но когда ты выпьешь больше, тебе эта проблема становится неинтересна, она куда-то на фон уходит.
Постепенно, постепенно начинается это безумие, когда ты уже не можешь остановиться.
У меня было так, что я шла домой с работы, у меня была одна мысль: "Я сейчас быстренько сделаю все, что дома надо сделать, а потом сяду и со стаканом успокоюсь". Или тусовка на работе - все красиво, накрыт стол. Но там неинтересно - там мало наливают, надо проводить весь вечер с одним стаканом. И в голове мысль: "Быстрей бы закончилось, чтоб лететь домой и там нормально выпить".
***
Выпивка очень долго не мешала моей работе - это и есть различие зависимого человека и бытового пьяницы, как мы это называем. Сейчас я не могу остановиться. Это уже от меня не зависит. Если я выпью сейчас три грамма, у меня "уже другие мозги будут". Это у тебя внутри.
Я знаю рассказы, когда человек занимался спортом, до 30 лет вообще не употреблял, а потом выпил один бокал и стал алкоголиком. Это зависит и от генов в том числе. Есть люди, которые могут выпить несколько бокалов пива каждый день, но алкоголиками они не являются - они могут пить, а могут и не пить. Но стоит выпить мне, мое мышление тут же меняется. Это и есть это безумие зависимого человека. Говорят: "Возьми себя в руки!", - но я не могу взять себя в руки, я себя не контролирую. Это один из пунктов - мы признаем, что потеряли контроль над собой.
***
Всегда есть какая-то "точка". У меня умерла мама, я начала уединяться, у меня было горе - но я его заливала, я его не пережила. Получилось так, что я заболела - у меня было воспаление. Я взяла больничный и, вместо того чтобы лечиться, выпивала. Я не могла остановиться, постоянно продлевала этот больничный лист и все время пила. Доктору постоянно говорила, что у меня что-то новое болит. Так я "проболела" восемь месяцев - такой запой. Главное, что я сама себе верила, что мне плохо - то у меня спина болит, то еще что-то.
Мне выписывали лекарства, а я их запивала алкоголем. И, конечно, у меня поехала крыша - однажды я очнулась в "откачке".
Мои близкие знакомые, можно сказать - друзья, узнали, где я. Они пришли ко мне и сказали, что мне нужно поехать на Миннесоту - программу по реабилитации зависимых пациентов. Они собрали деньги, я пошла туда. Если бы не было этого "падения", так можно было бы еще пить и пить.
За восемь месяцев я, разумеется, эту работу потеряла.
***
Это отдельная тема - женский алкоголизм. У женщин очень резко начинается эта толерантность к алкоголю. Мне хватило одного года на самом деле.
Сначала алкоголь был по выходным, по праздникам, потом - два раза в неделю: у меня работа была такая - ни одна презентация не обходилась без шампанского. С этого все и начинается.
Я потом анализировала - я осталась одна с ребенком, мне надо было зарабатывать. Я брала халтурки на дом. Сначала 50 граммов дают допинг - тебе кажется, что ты очень бодрый, ты можешь работать поздно вечером.
Но через год ты уже не бодрый - утром ты весь опухший, не можешь проснуться.
Я не могу сказать, в какой момент я поняла, что я не могу остановиться. Мне казалось, могу перестать пить в любой момент. Те восемь месяцев, что я была на больничном, я каждый день просыпалась с мыслью, что я могу и не пить. За эти восемь месяцев я один раз попала в больницу. Я лежала там с уверенностью, что пить не буду - я могу воздержаться. Но я ночью встала, вышла из этой больницы и пошла похмеляться - я не могла даже дождаться утра. Это ужасно звучит, сейчас я не могу понять, как это было возможно.
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Есть случаи, когда человек ходит на работу, но с утра бежит в туалет и похмеляется. Другие могут продержаться целый день, а вечером выпивать или взять больничный и уйти в запой. Но если человек полностью деградировал, у него намного меньше шансов выкарабкаться.
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Скоро будет семь лет, как я не употребляю.
Но у меня тоже были срывы - в первый раз сорвалась через два года. Ничего не произошло в жизни, просто алкоголь очень коварный. Тебе кажется, что тебе не хочется, но есть ситуации, когда выпил, и все, поезд летит без тормозов.
После срыва алкоголик чувствует себя ужасно - ты знаешь всю эту подноготную, ты знаешь, что с тобой происходит. Но главное - вернуться, не пропасть.
В группе (Анонимных Алкоголиков) человек может рассказать о своем срыве, и остальные участники обычно его поддерживают: все понимают, что нет разницы - ты трезвый один год или десять - от тех, кто "там", нас разделяет один стакан.
Наш принцип - не поднять первый стакан, и мы трезвые только 24 часа. Я трезвая только сегодня - я не ставлю себе цель не пить всю оставшуюся жизнь. 24 часа проще себя контролировать. А на следующий день мы снова ставим цель не пить 24 часа. Я могу сходить на собрание, читать книги, которые меня отвлекают.
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Вне групп мы со многими общаемся как друзья. Это еще одна основа сообщества - алкоголик не может быть трезвым, если он не делится переживаниями с другим алкоголиком. Один из моих рецидивов был по причине уединения - ты остаешься один на один со своей больной головой. Тебе надо выговорить свои проблемы - иногда ты можешь прийти на собрание и не говорить, а просто слушать других. В одиночку алкогольную зависимость побороть невозможно.
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В "откачке" тебя промывают, дают лекарство. Когда я вышла оттуда, на ул. Хоспиталю, от лекарств мне казалось, что рельсы волнами идут. Физически тебя очищают от алкоголя, но голова-то остается такой же! Там я увидела людей, которые приезжают "прокапаться" после каждых праздников - они не могут остановиться и не хотят ничего менять в своей жизни. Были очень крутые дамы из высшего общества, я в шоке от этого была!
Алкоголь не делит на благополучных и неблагополучных. Можно стать алкоголиком и распивая дорогой коньяк. Я с дешевого не начинала, я очень крутой алкоголь пила! На "точке" я никогда алкоголь не покупала - мне было страшно. Но есть и такие случаи - начинают с дорогих коньяков, а заканчивают подпольной брагой. Алкоголь разный - болезнь одна. Я сначала смеялась, что я никогда не познакомилась бы с представителями таких разных профессий, если бы ни спилась и ни пришла в общество Анонимных Алкоголиков.
Разумеется, у нас полная анонимность, на собраниях никто не спрашивает, кто чем занимается. Но со временем, конечно, узнаешь о человеке больше. Каждый предоставляет о себе ровно столько информации, сколько считает нужным.
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Сегодня все латвийские группы Анонимных Алкоголиков посещает около 500 человек. Чтобы успешно бороться с алкогольной зависимостью, нужно посещать группу регулярно. Часто бывает так, что человек приходит к нам, а потом пропадает. Есть те, кто "недопил" - они могут послушать рассказы остальных, подумать, что у них не все так уж и плохо, уйти и пить снова, а потом вернуться. Или не вернуться. У каждого свой путь.
Конечно, больше уходят, чем остаются. Часто это все заканчивается трагически. Каждому нужно достичь своего "дна", и у каждого оно свое. Моим "дном" стало то, что мой ребенок ушел в другую семью. Сейчас, конечно, я ее вернула.
Теперь я считаю, что жизнь нужно не склеивать, а строить заново.
Если бы моя прошлая жизнь была такой прекрасной, алкоголиком я бы не стала. Кому-то хочется вернуть назад "ту" жизнь, но нужно понимать, что все, что случилось, происходило постепенно. Не было такого, что я проснулась в воскресенье и все разрушила, я шла к этому годами...