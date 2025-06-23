Видео Какие товары самые востребованные на Лиго? Репортаж с Агенскалнского рынка

На рынке царит праздничное настроение: пахнет травами, звучат песни, и, конечно, самые длинные очереди у прилавков с сыром и мясом.

"Я купила шашлык из свинины, а еще у меня очень много хорошего сыра - около 3 кг, это главное! (TV3: Значит, будет большое празднование?) Да, большое, в сельской местности под Кандавой. (TV3: С традициями?) Мы весь день готовимся, собираем травы, украшаем костер, он у нас большой, есть даже пугало, все по традиции - поем, много поем", - рассказала посетительница рынка Мара.

На вопрос, что приготовили к празднику, жители Валдис и Юдите отвечают:

"Сыр, мясо, пиво! (TV3: Как планируете праздновать?) Дома с соседями, по-дружески. (TV3: Есть ли традиции?) В этом году будем в народных костюмах".