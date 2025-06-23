Видео Какие товары самые востребованные на Лиго? Репортаж с Агенскалнского рынка

Где же еще искать все для праздника, как не на рынке? Здесь можно найти все - от угощений и гостинцев до трав и венков на Лиго. В эти дни Агенскалнский рынок превратился в настоящий центр празднования: латышская атмосфера, музыка, торговцы со всех уголков Латвии. Репортаж TV3 Ziņas с рынка.
На рынке царит праздничное настроение: пахнет травами, звучат песни, и, конечно, самые длинные очереди у прилавков с сыром и мясом.
"Я купила шашлык из свинины, а еще у меня очень много хорошего сыра - около 3 кг, это главное! (TV3: Значит, будет большое празднование?) Да, большое, в сельской местности под Кандавой. (TV3: С традициями?) Мы весь день готовимся, собираем травы, украшаем костер, он у нас большой, есть даже пугало, все по традиции - поем, много поем", - рассказала посетительница рынка Мара.
На вопрос, что приготовили к празднику, жители Валдис и Юдите отвечают:
"Сыр, мясо, пиво! (TV3: Как планируете праздновать?) Дома с соседями, по-дружески. (TV3: Есть ли традиции?) В этом году будем в народных костюмах".
Сандра поделилась: "В принципе, все куплено. (TV3: Что будет на столе?) Мы будем на природе, значит, будут фрукты, овощи, мясо, сыр, пирожки. (TV3: Какие планы на праздник?) Сначала к отцу на кладбище - он у меня Янис, нужно возложить венок. А дальше по погоде: либо к друзьям, либо на Дзегужкалнс".
Продавщица мяса замечает, что в этом году меньше покупают маринованное мясо: "Слабенькое Лиго в этом году. И погода не радует. По чуть-чуть берут. Похоже, будут праздновать тихо, дома. (TV3: Может, в последний момент спохватятся?) Такое уже бывало, что прибегают в последнюю минуту, а уже ничего нет!"
Тем временем во дворе рынка Санита с дочками плетут венки один за другим: "Все готовятся к празднику, хотят красиво отметить. В этом году у нас дубовые венки, цветочные, привезли из-под Кандавы. Мы рады быть здесь".
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Видео: Репортаж TV3 Ziņas
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