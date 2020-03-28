Василиса Володина назвала 3 знака Зодиака, которым весна, несмотря ни на что, подарит шанс разбогатеть

Весы

По прогнозу Василисы Володиной, Весы будут вознаграждены за трудолюбие, целеустремленность и склонность не пасовать перед трудностями.

Карьерный рост, высокие доходы, реализация самых амбициозных планов, постоянная благосклонность начальства - все это ждет мужчин-Весов.

На Весов-женщин, в свою очередь, "свалятся" творческие успехи. И еще у людей, родившихся под этим знаком зодиакального круга, наконец-то появится возможность хорошо отдохнуть, как они этого заслужили (речь не идет о путешествиях, сами понимаете, - просто выспаться, провести время с семьей и т. д.).

Дева

Бережливые и дальновидные Девы этой весной получат заслуженные бонусы за свои самые лучшие качества, обещает астролог. Правда, возможны хлопоты и даже небольшие встряски, но к концу апреля дела непременно пойдут в гору, и в этом помогут очень полезные знакомства (с учетом сложившейся ситуации - возможно, виртуальные, по переписке или онлайн), которые Девы заведут среди весьма влиятельных людей.

Рыбы

Финансовая независимость станет достойной наградой для людей, родившихся под знаком Рыб, которых этой зимой судьба не раз испытывала на прочность.

Но для достижения желаемого Рыбам нужно проявить житейскую мудрость, склонность к компромиссам и чаще доверять своей интуиции.