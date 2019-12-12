Василиса Володина назвала 3 знака Зодиака, которых ждут глобальные перемены в личной жизни в 2020 году

Телец

По словам эксперта, в жизни одиноких Тельцов могут появиться интересные люди, с которыми можно будет не только подружиться, но и влюбиться в них.

Представители этого знака Зодиака окунутся в любовь уже в самом начале грядущего года, и романтика будет сопровождать их постоянно.

Тельцам, которые состоят в браке или находятся в отношениях, Василиса Володина рекомендует быть искренними со своей половинкой - такое поведение не останется незамеченным, и отношения будут крепнуть с каждым днем.

Скорпион

Скорпионам астролог советует чаще общаться с теми, кому присущи ответственность и надежность. Только такие люди помогут представителям данного знака зодиакального круга создать новые отношения.

Скорпионы смогут сблизиться с новым человеком и влюбиться в него благодаря общим хлопотам и занятиям, которые их объединят.

Совместные усилия укрепят также отношения тех, кто уже давно состоит в браке. Василиса Володина рекомендует представителям этого знака Зодиака больше отдыхать в 2020 году.

Стрелец

Для Стрельцов, по прогнозу астролога, начало года станет временем непредсказуемых романтических перемен. При этом не исключены проблемы в личной жизни, которые могут быть спровоцированы поведением окружающих.

Чтобы этого не случилось, Василиса Володина советует Стрельцам избегать встречи с теми, кто им неприятен, и больше времени проводить с близкими.