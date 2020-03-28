Сб, 28.03.2020
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В Нью-Йорке на улицы вывезли мобильные рефрижераторы для тел умерших

На фото рефрижераторы для хранения тел у больничного комплекса Bellevue.

ФОТО: Peter Foley / EPA / Scanpix / LETA

Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа умерших из-за коронавируса. На улицах города впервые с теракта 11 сентября 2001 года появились мобильные морги, сообщает издание Meduza. 

По данным на утро 27 марта, в Нью-Йорке зафиксированы почти 22 тысячи случаев заражения коронавирусом, 281 человек умер. Всего в США подтверждены более 80 тысяч случаев коронавирусной инфекции, число погибших превысило 1,1 тысячи человек.

Власти Нью-Йорка готовятся к резкому росту числа умерших из-за коронавируса. На улицах города впервые с теракта 11 сентября 2001 года появились мобильные морги. На фото рефрижераторы для хранения тел у больничного комплекса Bellevue.

По данным на утро 27 марта, в Нью-Йорке зафиксированы почти 22 тысячи случаев заражения коронавирусом, 281 человек умер. Всего в США подтверждены более 80 тысяч случаев коронавирусной инфекции, число погибших превысило 1,1 тысячи человек.

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