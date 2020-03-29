Религиозные и частные собрания запрещены. Похороны - только на улице и дистанцируясь

Министр юстиции Янис Борданс в понедельник, 30 марта, обсудит с представителями религиозных организаций дальнейшие действия, а также и присвоении полномочий министру устанавливать направления по организации религиозных собраний, выяснило агентство LETA в Минюсте.

Борданс указал, что религиозные организации выполняют очень важную и ответственную функцию - помогают жителям, которые в этом нуждаются, найти успокоение и чувство безопасности

Министр высоко ценит сотрудничество Минюста и религиозных организаций, а также активное участие духовенства в объяснительной работе касательно ограничений в виду распространения коронавируса, в том числе и в призывах воздержаться от посещения общественных мест, в том числе и церквей.

"Именно поэтому богослужения сейчас проходят без присутствия верующих. Важно, что в крупнейших религиозных общинах очень хорошая внутренняя организация - совместно принятые решения сразу же начинают работать во всех церквях. Поэтому люди спокойны, и это очень помогает в работе с госучреждениями", - сказал Борданс.