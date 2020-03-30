Пн, 30.03.2020
Откликнувшись на призыв поучаствовать в акции благодарности, соседи выходили на балконы, аплодировали и кричали Paldies, выглядывали из своих окон. В такие моменты чувствуешь единство. Оно нам необходимо всегда, но сейчас, мне кажется, особенно. Виктория Пушкеле, журналист TVNET

Инфектолог: полная изоляция пока не является правильным решением

Уга Думпис

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В случае Латвии введение полного карантина и абсолютная изоляция пока не являются правильным решением для сдерживания распространения Covid-19, заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" главный специалист Министерства здравоохранения по инфектологии Уга Думпис.

По его словам, сидение дома может привести к тяжелым психоэмоциональным последствиям и обострению других заболеваний, поэтому ограничения должны быть такими, чтобы люди могли дольше с ними уживаться. Если в один прекрасный день "остановить вообще все", инфекция не уйдет из Латвии, подчеркнул он.

Думпис сказал, что количество неотслеживаемых случаев заражения в Латвии все еще сравнительно невелико.

В ближайшее время станет ясно, насколько быстро распространяется вирус внутри Латвии, так как репатриация латвийцев из других стран закончилась.

Статистика заболеваемости на прошлой неделе была сравнительно равномерной, и можно сказать, что распространение Covid-19 в Латвии в какой-то мере контролируется, сказал Думпис.

"Если бы оно было неконтролируемо, то, к примеру, неделю спустя в один день было бы в 2-2,5 раза больше случаев. Поэтому сейчас выглядит так, что введенными нами мероприятия хотя бы ограничивают распространение вируса в Латвии", - пояснил Думпис.

Инфектолог отметил, что борьба с распространением вируса - "очень динамичный процесс, и в мире нет идеального рецепта, как со всем этим справиться".

До воскресенья Covid-19 подтвержден в Латвии у 347 человек.

Последние новости

НАВЕРХ