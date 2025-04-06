46-летний Джозеф Татер был задержан в августе 2024 года после того, как был обвинен в нападении на полицейского во время конфронтации с персоналом гостиницы в российской столице.

Московский суд согласился принудительно поместить Татера в психиатрическую больницу после медицинского обследования 15 марта.

Врачи описали Татера как человека, у которого наблюдались "напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию".

14 апреля Татер должен был предстать перед судом в связи с обвинениями в нападении на сотрудника полиции, за что грозит до пяти лет лишения свободы. Неясно, когда суд принял решение задержать его по медицинским показаниям, однако ранее сообщалось, что он был освобожден из досудебного заключения в конце марта.

На прошедшием в сентябре заседании суда Татер заявил, что он прибыл в Россию, чтобы искать политического убежища, и что его преследует ЦРУ.

Представитель Татера оспорил его принудительную госпитализацию, обвинив должностных лиц в попытке изолировать обвиняемого от общества.

Правозащитные организации неоднократно обвиняли Россию в принудительном помещении граждан в психиатрические учреждения из-за их политических взглядов — практика советских времен, которую все чаще использует правительство диктатора Владимира Путина.

Татер уже провел 15 дней в тюрьме за тот же инцидент, когда был признан виновным по административному обвинению в мелком хулиганстве.

Он был задержан в августе 2024 года, когда начал оскорблять сотрудников отеля, которые попросили его предоставить документы. Татер ругался и вел себя агрессивно, когда гостиница отказалась приять его, и позднее схватил за руку вызванного на место происшествия полицейского.