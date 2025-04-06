У берегов Великобритании найдены сенсоры, при помощи которых Россия выслеживала подлодки

Некоторые из сенсоров были найдены выброшенными на берег. Другие были обнаружены с помощью британских военно-морских тральщиков. Газета отмечает, что подобные устройства были обнаружены в последние годы.

По информации, предоставленной Министерством обороны Великобритании, они были установлены Москвой для отслеживания четырех британских подводных лодок Vanguard, оснащенных ядерными ракетами.

По данным источников The Sunday Times, российские подводные беспилотники были обнаружены вблизи критически важных подводных кабелей в Великобритании примерно в 2020 году. Поблизости не было никаких кораблей или подводных лодок, что позволяет предположить, что аппараты проделали большие расстояния, чтобы добраться до кабелей. Министерство обороны Великобритании считает, что устройства пытались нарушить подводную связь, однако пока нет никаких доказательств того, что им это удалось.

Источники Sunday Times в Министерстве обороны утверждают, что еще до полномасштабного вторжения российской армии в Украину у Лондона были разведданные о том, что суперъяхты российских миллиардеров, возможно, использовались для разведывательной деятельности у берегов Соединенного Королевства. В публикации упоминается один такой случай. В 2018 году британский десантный корабль HMS Albion был вынужден покинуть порт Лимассола после того, как рядом с ним пришвартовалась огромная яхта, принадлежащая российскому олигарху. Экипаж судна принял решение покинуть порт, поскольку заподозрил, что с яхты ведется тайное наблюдение.