В 2022 году Польша была одной из тех стран НАТО, которые после вторжения Москвы оказали Украине военную помощь, а также стали главными воротами в ЕС для украинских беженцев.

Однако с января Варшава с беспокойством наблюдает, как Трамп ругает своих союзников по НАТО, критикует украинского лидера Владимира Зеленского и хвалит президента России Владимира Путина.

В 1939 году Польша была разделена между нацистской Германией и Советским Союзом и стала одной из европейских стран, перешедших под контроль СССР после Ялтинского соглашения 1945 года, которое изменило облик континента в конце Второй мировой войны.

Несмотря на то, что Трамп исключил европейских лидеров из своих недавних переговоров с Москвой и Киевом, Коваль утверждает, что "очень сложно обсуждать безопасность в Украине в отрыве от общей проблемы безопасности в Центральной Европе".

Он добавил: "Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это является основой международного права. Международно-правовые гарантии относительно границ в Центральной Европе также являются одной из главных гарантий сохранения мира в этом регионе, как показывает наш исторический опыт".

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава продолжит оказывать Украине логистическую поддержку, однако не будет размещать в стране польских солдат в качестве части международной миротворческой миссии.

Коваль заявил, что такая позиция является ответом на необходимость не ослаблять польскую армию, главной задачей которой является защита собственных границ страны от России и Беларуси, после того как Польша уже оказала огромную военную поддержку для укрепления украинской армии в 2022 году.