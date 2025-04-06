Польский политик и председатель Комитета по иностранным делам Павел Коваль предупреждает президента США Дональда Трампа об "исторической ошибке". Если переговоры с Россией приведут к прекращению войны в Украине, Трамп рискует, что США признают претензии России на Крым и другие оккупированные территории, предупреждает польский политик в интервью Financial Times.
Павел Коваль, советник премьер-министра Польши Дональда Туска по вопросам Украины и глава Комитета по иностранным делам польского парламента, заявил в интервью, что для Польши и остальной части Центральной Европы будет пересечена "красная линия", если в результате вторжения в соседнюю страну юридически будет признано расширение российских границ.
По мнению Павла Коваля, это создаст прецедент, который позволит кремлевскому диктатору Владимиру Путину расширить "имперскую Россию". "Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также являются одной из важнейших гарантий сохранения мира в этом регионе, как показывает наш исторический опыт", - говорит Коваль.
Коваль дал интервью перед запланированной на воскресенье поездкой в Вашингтон для встречи с высокопоставленными членами Конгресса США и специальным представителем президента Трампа по Украине Китом Келлогом.
Коваль отметил, что существует четкая разница между "временными решениями" по прекращению боевых действий на Украине и "реализацией надежд России на признание Крыма, Донбасса или других частей Украины, что было бы исторической ошибкой". Говоря о прецеденте, который позволил бы Путину расширить "имперскую Россию", Коваль предупредил, что "это было бы ужасно".
В 2022 году Польша была одной из тех стран НАТО, которые после вторжения Москвы оказали Украине военную помощь, а также стали главными воротами в ЕС для украинских беженцев.
Однако с января Варшава с беспокойством наблюдает, как Трамп ругает своих союзников по НАТО, критикует украинского лидера Владимира Зеленского и хвалит президента России Владимира Путина.
В 1939 году Польша была разделена между нацистской Германией и Советским Союзом и стала одной из европейских стран, перешедших под контроль СССР после Ялтинского соглашения 1945 года, которое изменило облик континента в конце Второй мировой войны.
Несмотря на то, что Трамп исключил европейских лидеров из своих недавних переговоров с Москвой и Киевом, Коваль утверждает, что "очень сложно обсуждать безопасность в Украине в отрыве от общей проблемы безопасности в Центральной Европе".
Он добавил: "Россия после распада Советского Союза признала Украину с ее границами, включая Крым и Донбасс, и это является основой международного права. Международно-правовые гарантии относительно границ в Центральной Европе также являются одной из главных гарантий сохранения мира в этом регионе, как показывает наш исторический опыт".
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава продолжит оказывать Украине логистическую поддержку, однако не будет размещать в стране польских солдат в качестве части международной миротворческой миссии.
Коваль заявил, что такая позиция является ответом на необходимость не ослаблять польскую армию, главной задачей которой является защита собственных границ страны от России и Беларуси, после того как Польша уже оказала огромную военную поддержку для укрепления украинской армии в 2022 году.
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