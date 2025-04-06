В Латвии констатировано еще три случая заражения E. coli

SPKC получила три срочных сообщения о случаях заражения STEC/VTEC. Все новые случаи заражения констатированы у детей, все они помещены в больницы.

Два случая были подтверждены лабораторно, а в одном случае диагноз был поставлен клинически по симптомам.

Таким образом, на данный момент в Латвии зафиксировано 57 случаев инфекции E. coli.

Как уже сообщалось, до пятницы случаи заболевания были констатированы в различных предместьях Риги, в Лиепае, а также Елгавском, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.

Эпидемиологи работают в нескольких направлениях для расследования случаев заболевания, и было принято несколько масштабных мероприятий, сообщил в четверг SPKC.

Первоначальные результаты микробиологических тестов могут указывать на вспышки инфекции E. coli, связанные с некоторыми продуктами, а также на комбинированную вспышку, когда один продукт заражен разными патогенами, сообщил в четверг SPKC.

Специалисты центра продолжают эпидемиологическое расследование инфекции.